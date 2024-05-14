THE全球年輕大學排名本港三大學排首十位　科大排第三　城大第四

英國教育刊物《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今日（14日）公布全球校齡50年以下的年輕大學排名，香港共有3間大學列入首十名。科技大學今年被巴黎文理研究大學超前，由去年第二位跌至第三位；城市大學上升兩位至第四位；香港理工大學就下跌三位至第七位。



香港科技大學被巴黎文理研究大學超前，由去年第二位跌至第三位。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

《泰晤士高等教育》年輕大學排名，是參照已建校50年或以下大學的教學、研究、知識轉移及國際視野之後，作出比較的結果。今年共有673間、來自79個國家或地區的大學上榜，較去年增加68間，本港有3所大學打入首十位。科技大學排第3位，較去年跌1位，被被巴黎文理研究大學超前；城市大學由去年排名第6位，上升兩位至第4位；理工大學則排第7位，較去年第4位，下跌3位。

科大稱連續九年保三甲感欣喜 城大升第四創歷史新高

科技大學稱，連續九年躋身全球三甲，對此感到欣喜。科大又指，一直致力提供一個國際化和多元化的學習環境，其畢業生亦獲環球人力市場認可，長期雄踞最具競爭力僱員全球三十強之列。科大亦表示，將繼續努力，在教學產研各方面不斷求進，為社會作出貢獻。

城市大學表示，今年於榜上排名第4位，創歷史新高，亦是連續八年躋身全球十大最佳年輕大學。城大指，除在「行業」評審指標方面奪得滿分外，在「國際視野」及「研究質素」方面的得分，亦分別位列全球第二及第八。

城大校長梅彥昌教授形容，今次是對城大學生和學者的肯定，校方會繼續推動創新性、啟發性和互動性教育和科研，帶領師生配合全球發展趨勢，為香港社會和世界作出貢獻。