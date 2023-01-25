THE國際化大學排名出爐　港五校上榜　港大蟬聯世一中大跌出前十

英國泰晤士高等教育（THE）公布2023年全球最國際化大學排名，香港有5間大學上榜，其中4間大學更打入前十，香港大學再度蟬聯全球第一名，城大及理大由去年未入榜單，今年新上榜便分別榮登第4及第6名，科大則下跌兩位至第5名。至於去年排名第9的中大跌出前十，排名第17。



THE全球最國際化大學排名是根據大學國際學生、國際教職工及國際合著論文的比例，以及大學國際聲譽作出評分。在今年排名中，香港共有5間大學上榜，其中4間大學均位列前十，成績斐然。

當中，港大再度蟬聯全球第一，THE解釋，港大逾1.8萬學生當中，超過43%為國際學生，大學以英語授課，以國際教育為重點，其願景亦概述將採取措施，擴大港大的國際影響力，並在海外招募更多教職員及學生。

至於城大及理大，由去年未入榜單，飆升至今年分別榮登第4及第6。THE表示，城大每年有超過1,200名學生參加交流計劃。至於科大則下跌兩位至第4，THE指科大是世界發展最快的大學之一，超過三分一學生為國際學生，來自至少60個國家，亦有約80%教師來自海外。

去年排名第9的中大，今年則跌出前十，排名第17。其他大學方面，英國倫敦帝國學院排行第7、牛津大學第8、劍橋大學第9；除香港院校外，僅排名第10的新加坡國立大學是亞洲區內院校。

理大回應指，對首次在榜單上榜並擠身第6位感到鼓舞，校長滕錦光稱，排名反映理大在人才培養與科學研究等方面的國際化努力獲得肯定，未來會繼續加強與全球各地夥伴的聯繫與合作，以期在世界高等教育的舞台上扮演更加重要的角色。

▼ THE 2023世界大學學科排名▼

