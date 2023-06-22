THE亞洲大學排名︱內地清華第五年稱冠　港大穩守第四位

《泰晤士高等教育》（THE）公布2023年亞洲大學排名，內地清華大學連續五年蟬聯榜首，北京大學和新加坡國立大學則分別排名第2及第3位。



本港有五間大學擠身首100位，港大穩守第4位，中大、科大則排第6及第7位，較去年升一至兩位，超越日本東京大學。



本港5間大學入榜 城大升幅最多 排第16位

《泰晤士高等教育》2023年亞洲大學排名涵蓋31個國家或地區，有669間大學上榜，較去年多53間。排名計算方法按照「學與教環境」（25%）、「研究量、收入和聲譽」（30%）、「研究影響」（30%）、「國際視野」（7.5%）和「知識轉移收入」（7.5%）。

內地有四間大學打入首10位，其中內地清華大學自2019年起稱冠。北京大學和新加坡國立大學則連續四年排第2位和第3位。

本港共有5間大學列入首100位，香港大學繼續穩守亞洲第四，屬香港排名中最前的大學。其餘4間排名均有進步，中文大學較去年升1位，排第6位；科技大學升2位，排第7位，超越去年排第6的日本東京大學。理工大學升1名排第14，城市大學則升8位至第16位。

THE特別提到，本港大學「國際視野」範疇平均分較去年微跌0.5分。（資料來源）

本港大學「國際視野」範疇平均分較去年微跌0.5分 內地生急增

THE表示，亞洲大學的論文平均引用分數在過去五年顯著提高，反映學術影響力逐步提升，當中香港、沙特阿拉伯及內地三個地區的得分更高於整體平均水平。

THE續指，各大學越來越關注國際學生、國際教職員和國際研究合作的比例，惟內地大學的「國際視野」範疇平均分數有所下降，THE推測是與內地的新冠肺炎防疫政策有關，而香港的「國際視野」平均分從去年的 97.8 分，略微下降至 97.3 分。THE又引用教資會數據，指內地學生的佔比比例則急升，於2021至22年間大幅上升13%。

中大校長段崇智表示，近年亞洲區內大學實力持續提升，對於中大今年能創下佳績，校方感到十分高興。（資料圖片）

港大發言人指，大學一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更進一步提升港大在國際間的聲譽。

中大校長段崇智表示，近年亞洲區內大學實力持續提升，中大今年能創下佳績，校方感到十分高興，展望未來，將繼續在教育及研究等各方面更臻卓越，再創高峰。

香港科技大學則表示，對於《2023年度泰晤士高等教育亞洲大學排名》中排行第7名，較去年上升2位感到欣喜。科大一向視排名為參考，以助了解自己的表現，並掌握需要完善的地方，將一如既往，不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。