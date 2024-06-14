恒大巴籍女生課後曾為逃避目光躲廁所半小時　校方支援助融入校園

眼前的恒生大學二年級學生Sabiha，身穿南亞服飾Kurta和Pajama，戴著頭巾精神奕奕，相信沒有人會想到她入學初期，曾為避開同學的目光，躲在廁所半小時，待他人離去後才離開。



經過在恒大的兩年，在校方的協助下她已融入校園生活，更搖身一變成為校內關注少數族裔同學組織EM-Power的主席，同時擔任學生大使，更加是閃避球校隊的一員。



現就讀金融及銀行學二年級的Sabiha Marium是土生土長的巴基斯坦籍學生，一身日常的衣著卻為她帶來不一樣的開學經歷，至今仍然歷歷在目。

她憶述道，「全部本地生係噉望住我，我又唔知點做，匿埋咗喺廁所半個鐘」，最終她待其他人離去後她才離開。幸好她遇上由非華語及少數族裔學生成立及主導的學生組織EM-Power，助她逐漸適應校園生活。例如她希望學校有祈禱室，於是組織代替她向校方反映，並獲校方採納建議，在校內設立祈禱室。

現時她更擔任EM-Power的主席，期望不同來自不同國家、地區的同學都能打成一片，因此舉辦「Cultural Night」活動，希望日後能夠邀請到更多本地生參與。同時她眼見學校沒有閃避球校隊，遂舉辦閃避球同樂日，吸引到不少同學參與，並成功建立校隊。

金融及銀行學二年級Sabiha Marium（圖中）帶領中學生參與活動。（恒大提供）

運動無分國界。同為巴基斯坦籍、就讀恒大專業會計學工商管理四年級Rana Muhammad Shoaib自小熱愛板球運動，去年代表香港出戰亞運。他坦言只能聽懂小部分廣東話，不論校園生活或出外實習時均遇上語言障礙，惟透過板球認識許多本地同學，更笑稱與大家日常相處全靠互相都懂對方少許語言。

恒大專業會計學工商管理四年級學生Rana Muhammad Shoaib熱愛板球運動。（恒大提供）

恒大學生事務總監張佩思表示，近年該校錄取非華語學生的數目按年增加，學生事務處亦積極支援少數族裔學生，例如EM-Power組織活動時，由校方提供場地、協助他們申請資助，甚至在舉辦活動時因應他們的飲食需要，安排清真食品和素食餐等。

現為大學青年可持續發展領袖研習所行政主任及大學住宿書院導師，在港土生土長、孟加拉籍的黛雅（Bakar Fariha Salma Deiya，Barbie）則表示，部門目標是創建多元及包容的學習環境，例如伊斯蘭教的同學在齋戒月需守齋戒，於是部門會建議教職員在上課期間給予同學短暫休息時間，讓他們開齋。