恒大55學科融入服務學習元素研再擴展　學生稱悟施比受更有福

恒生大學自2019年起推行「服務學習」計劃，在學科中加入社會服務的元素，讓學生將專業知識實踐。截至今個學年，恒大有約5個學院、共有55個科目提供服務學習，5年間超過2,000個學生參與計劃。有參與計劃的學生感到施比受更有福，印象深刻是曾帶基層少數族裔學生到中環大館參觀，發現有人來港兩年竟未坐過港鐵。



有負責項目的老師期望，學生透過計劃能接觸社會各階層，更能明白人是如何在社會大環境中被形塑，期望未來可將服務學習元素擴至全校每個學科，讓博雅教育的人文精神融入到專業知識。



學生Ocean（左一）望透過成為服務學習大使將寶貴經驗傳承給下一屆同學，而Alison（右一）則表示在服務後更體會到施比受更為有福。（梁祖兒攝）

學生第一次落手策劃社區服務 親身接觸社會各階層

修讀亞洲研究的二年級生Ocean吳鎧潼和Alison楊樂晴，均曾修讀社會科學系的「Individual and Society（個人與社會）」，從中體驗服務學習。

Ocean於22/23學年曾擔任「服務學習」大使，主要負責和學生一起討論活動內容和協調服務機構等。她憶起一次帶少數族裔學生參觀大館，乘坐港鐵途中，教他們用廣東話讀站名。她指，與學生交談之中，知悉竟有少數族裔學生來港兩年，都從未坐過地鐵，認為這些細微的點滴，只有服務社區才會發現。

Alison指，參與過程中，曾落手落腳策劃一個3小時的活動，藉此讓非華裔小學生有機會與本地學生共融。她認為，服務學習提供自由度，讓參與者構思服務內容，參與過程亦令她受到啟蒙，切身體會到施比受更為有福，往後她亦繼續參加更多社區服務。

王：服務學習是重要平台讓學生認識社會

恒大社會科學系高級講師王美琪表示，課程的學科知識和社區服務是相輔相成，就以社會學為例，學生在親身接觸社區各階層後，更能明白人是如何在社會大環境中被形塑，構成各種文化。她續指，服務學習的作業評核並非最重要，體驗過程中的得着和啟發，將伴隨學生的一生。

談及計劃對合作機構的成效，王美琪認為，計劃能壯大參與機構的社區資本，例如已合作6年的青衣商會小學，目前會主動與更多機構合作，為在校學生覓得其他學習機會。

王美琪表示將服務學習融入至學科內容，能提供機會給從不做義工的同學多落區了解社會。（梁祖兒攝）

服務學習非必修仍受學生歡迎 冀拓展至每個學科

恒大教與學發展中心副主任（服務學習）陳志明表示，服務學習可應用在不同學科，如網頁設計等科目，而學生服務的機構和社企亦十分多元化，包括有地區老人中心、社會服務機構等。

現時服務學習並非學生必修的畢業要求，陳志明透露，課程仍受學生歡迎，在今個學年，有約1,200個學生選修包括服務學習的課程，未來盼將服務學習元為加至每個學科課程，讓每一個學生都能有參與機會。

陳志明認為服務學習具意義，能針對不同社會問題，將學習內容實踐到現實社會，故未來期望能將服務學習拓展至全部學科，讓所有學生都能修讀。（梁祖兒攝）