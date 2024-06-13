嶺大澄清宿舍政策 將修改現有計分制 按入住情況供四年全宿
撰文：洪芷菁
出版：更新：
嶺大今日（13）澄清，嶺大編委會近日於社交媒體上發布關於嶺大在2024/2025學年起實施的宿舍住宿政策，指出審視學生申請額外住宿年起的計分制並非新「引入」，而是將會經修改及優化，並於2025/2026年度實行新的計分制度。另外，嶺大會根據實際宿舍入住情況，為本科生提供最多四年的宿舍住宿安排。
申請額外住宿計分制非新引入 將修改及優化內容
嶺大早前更新宿舍政策，如學生申請額外住宿年期，會有計分制以及設審核小組評估基於需求的申請。嶺大今日澄清，計分制並非新「引入」，而是現有的計分制度將會經修改及優化，並於2025/2026年度實行新的計分制度，現行的計分制度於2024/2025年度仍會沿用，而新計分制度的評分內容將由相關委員會於2024/2025年度討論及決定。
根據實際入住情況安排最多四年住宿
嶺大重申，大學保證為本科生提供「四年兩宿」及「兩年一宿」的宿舍住宿安排，而學生書院教育的學習體驗亦被視為履行宿舍住宿要求的一部分。嶺大表示，嶺大會根據實際宿舍入住情況，為本科生提供最多四年的宿舍住宿安排。
嶺大續指，嶺大學生事務處已安排與嶺大編委會會員會舉行會議，並要求該會修正相關錯誤信息。嶺大編委會昨日（12日）亦在社交平台作出澄清。
六四｜取消有關5月35日徵稿活動 嶺大編委 ：受不可抗力因素影響龔如心遺產案｜龔家3兄妹拒遷出摩星嶺大宅 稱屬大姐的親情承諾嶺大校長：23條立法未礙招聘學者 長遠須觀察 視乎港府如何宣傳秦泗釗接任嶺大校長 稱會堅守大學核心價值、加強大灣區融合嶺大Ocamp｜校方將召紀律委員會處理涉不雅行為個案 設專組檢討