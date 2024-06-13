嶺大澄清宿舍政策　將修改現有計分制　按入住情況供四年全宿

嶺大今日（13）澄清，嶺大編委會近日於社交媒體上發布關於嶺大在2024/2025學年起實施的宿舍住宿政策，指出審視學生申請額外住宿年起的計分制並非新「引入」，而是將會經修改及優化，並於2025/2026年度實行新的計分制度。另外，嶺大會根據實際宿舍入住情況，為本科生提供最多四年的宿舍住宿安排。



嶺南大學近日調整宿舍政策，自2024/25學年起，就讀四年的本科生及就讀兩年的高年級生分別不再被強制要求住宿兩年及一年。（資料圖片 / 高仲明攝）

申請額外住宿計分制非新引入 將修改及優化內容

嶺大早前更新宿舍政策，如學生申請額外住宿年期，會有計分制以及設審核小組評估基於需求的申請。嶺大今日澄清，計分制並非新「引入」，而是現有的計分制度將會經修改及優化，並於2025/2026年度實行新的計分制度，現行的計分制度於2024/2025年度仍會沿用，而新計分制度的評分內容將由相關委員會於2024/2025年度討論及決定。

前任嶺大校長鄭國漢在2014年宣稱，嶺大將成為全港首間為本科生提供「四年全宿」的大學（資料圖片）

根據實際入住情況安排最多四年住宿

嶺大重申，大學保證為本科生提供「四年兩宿」及「兩年一宿」的宿舍住宿安排，而學生書院教育的學習體驗亦被視為履行宿舍住宿要求的一部分。嶺大表示，嶺大會根據實際宿舍入住情況，為本科生提供最多四年的宿舍住宿安排。

嶺大續指，嶺大學生事務處已安排與嶺大編委會會員會舉行會議，並要求該會修正相關錯誤信息。嶺大編委會昨日（12日）亦在社交平台作出澄清。