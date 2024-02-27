嶺大校長：23條立法未礙招聘學者　長遠須觀察　視乎港府如何宣傳

去年特首《施政報告》提出，計劃發展「北都大學教育城」，嶺大校長秦泗釗今日（27日）出席傳媒茶聚時表示，嶺大有興趣在該處設立第二所校園，初步構思可作研究用途，設立實驗室等，亦可作研究生上課地點。他指，嶺大不會整間遷入北都，因為約三十年前，已由港島區搬至現時位於屯門的校址，目前地點鄰近深圳，方便學術交流，若北都校園選址鄰近現址，會十分便利。對於本港正就《基本法》23條立法諮詢公眾，秦泗釗表示，暫未見有礙招聘。



校方去年12月啟動「嶺大60全球學者招聘」，他指，副校長（研究及創新）姚新是第一個經計劃招聘，目前申請反應理想，形容申請人「背景很好」，當中有來自美國、歐洲，但未有透露具體數字。被問近年本港流失人才，招聘上會否遇困難，他指，留意到一部份本地人才會繼續離港，亦有部份海外華裔學者回流，「香港是一個好的落腳地」。

本港正就《基本法》23條立法諮詢公眾，被問會否有礙學者來港意欲，秦泗釗表示，要視乎香港如何做宣傳，暫未見有礙招聘，亦未有與申請人涉獵這方面問題，可能要觀察多一段時間。

他指，香港最重要是「走出去」，最近去歐美國際會議，部份外地人對香港認識開始混亂，以前會清楚香港的制度，現在部份美媒較「激進」，指香港是中國的一個城市，但這個說法不準確，事實上香港與內地體制上有不同。

至於23條對大學的影響、選擇海外學術交流機構會否更小心，秦泗釗指，現時尚在觀察，條例尚未出台，難以定論，而大學只是管理校內事情，教學生守法做事，「大學都是比較單純一點。」