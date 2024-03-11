龔如心遺產案｜龔家3兄妹拒遷出摩星嶺大宅　稱屬大姐的親情承諾

已故華懋集團主席龔如心的3名弟妹，5年前被華懋管治委員解僱管理層職務，被華懋指他們未有遷出公司旗下於摩星嶺的豪宅華亭閣，並指這屬高層職員宿舍，要他們償還市值月租，龔家3兄妹拒絕，案件今（11日）在高等法院開審，龔仁心在庭上指，遷入大宅屬「大姐」龔如心想弟妹「老有所養」的親情承諾，他們入住時亦非華懋員工，又指他們在爭產案打敗陳震聰有功，沒想到年逾八旬才被趕走。華懋集團資深顧問承認龔如確曾安排弟妹等家人暫住大宅，亦無說明居住期限，但不同意這等同可無期限居住。



原告為華懋代理有限公司，4名被告為龔仁心及其妻劉元春、龔中心及龔因心，4人沒有律師代表。

龔因心、龔仁心、龔中心和劉元春(由左至右)。(凌子淇攝)

強調非以員工身份入住華亭閣

龔仁心在庭上作開案陳詞時表示，對華懋起訴他們侵佔物業感到遺憾，又稱他們當年入住華亭閣，純屬「大姐」龔如心的家庭安排，而非因為其員工身份。龔如心曾允諾4人住在華亭閣，直到他們不願再住為止，4人起初入住華亭閣時，尚未成為華懋職員，反映他們居於上址不是出於員工身份，華懋無權驅逐他們。

疑因揭發CEO港獨言論遭報復

龔仁心又指，他們過去為了保存華懋慈善財產，與陳振聰打了4年官司，最終獲得公正判決，他們功不可抹，否則華懋早已落入陳振聰手中，不能用作慈善用途，但想不到如今年近八十，卻要被人驅趕離家。他質疑4人因為介入揭發華懋行政總裁蔡宏興「港獨」言論而遭報復，以致2019年被公司強行解僱。

大姐讓弟妹老有所養的親情承諾

龔仁心最後表示，他們是基於龔如心能撤銷及不容反悔的承諾入住華亭閣，有權居住在涉案單位，直至他們拒絕或停止居住，形容這是「大姐」龔如心對他們「老有所養」的親情承諾。

華懋不同意可以無限期居住

原告方證人、華懋集團資深顧問譚維冠供稱，他當年透過華懋前銷售部總監吳崇武接到龔如心的指示，安排4名被告入住華亭閣，雖是龔如心給予指示但理解是與公司有關。被告方質疑4人尚未出任華懋員工時，已經入住上址，譚表示知道被告屬龔如心親戚，故讓他們暫住上址，單位是否員工宿舍，應由龔如心決定，若4人要搬遷需得她的指示。譚同意龔如心沒有說明居住期限，亦不曾說過要收回物業，但不同意這等於無限期居住。

4被告於2019年8月被解僱

原告早前於入稟狀指，原告租用摩星嶺道華亭閣多個單位，4名被告因享有僱員福利，而獲安排分別入住涉案華亭閣3個單位連車位。根據協議，當雙方結束僱傭關係，被告需交還單位及車位。原告於2019年8月解僱4人，但4人沒有在被解僱後3個月內遷離，原告遂入稟要求他們交吉單位及支付租金。

案件編號：HCA2022、2024、2025/2023