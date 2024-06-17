中國女排精神展｜即日起於教大舉行　現場展出獎杯獎牌及隊服

香港教育大學與天津體育學院共同舉辦的「國家榮耀—中國女排精神展」，由即日（17日）起至7月1日在教大大埔校園舉行，並會展出中國女排所獲部份獎杯、獎牌、冠軍比賽隊服及球鞋等紀念品和物品。民眾亦能從展覽中了解中國女排的歷史、背後故事及奪冠之路等。



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展覽共分為四部份， 分別是「祖國至上」、「團結協作」、「頑強拼搏」及「永不言敗」，除介紹近代中國女排的成績及賽事外，亦有深入剖析80-90年代女排的訓練方式。另外，展覽亦有展示球員令大眾印象深刻的故事，例如有斷臂將軍之稱的陳招梯、在比賽中受傷的張娜以及被稱MVP收割機的朱婷等。

教練團隊同是比賽中必不可少的重要一環，因此展覽亦有關於歷代中國女排教練的介紹以及他們的訓練宗旨。包括有堅持「沒有最好的個人，只有最好的團隊」的郎平、懷孕期間依然帶隊訓練的張蓉芳及帶領中國女排奪得首個世界冠軍的袁偉民等。

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展覽亦有展出1981年、2003年及2019年女排世界盃的獎杯；1984年洛杉磯、2004年雅典以及2016年里約奧運會的獎牌，當中有兩個獎牌更是由冠軍得主張娜及李盈瑩借出。此外，前中國女排國手魏秋月及世界盃冠軍王媛媛亦有分別借出比賽隊服及球鞋。

有興趣者能在即日（17日）起至7月1日，前往香港教育大學C座LP層「學習共享」區參觀展覽，免費入場，時間則由上午8時半至下午6時。