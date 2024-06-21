大學加學費｜朱國強倡還款期攤長至20年　持續加費免單次加幅太多

政府周四（20日）公布八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。教育界立法會議員朱國強今日（21日）在電台節目指，5.5%加幅溫和，惟部份未達資助條件、需靠自己生活學生最需要幫忙，建議資助計劃的還款期可以攤長至20年，息口低於1%。學友社學生輔導顧問吳寶城亦表示需要檢討成本回收率18%的目標，令在加學費時較少落差及反彈，加上較難達至18%，為不應為追求硬指標，而調整至資助太少。



八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。(資料圖片)

教育界立法會議員朱國強於港台節目《千禧年代》表示，對學生及家長而言，大學學費當然越低越好，並提及政府原定為加幅7% ，在聽到議員及社會的聲音後改至5.5%，故已是溫和，在數十年沒有加幅及財赤的情況下，加幅是合理。

不過他指，學費資助對清貧的同學有受惠，認為部份未達資助條件、需靠自己生活的學生最需要幫忙，政府亦可以提供協助，如畢業後要面對巨大債務，情況也不理想。他提及，學費增加同時，還款額息口也增加，雖是次加幅未到「十分之多」，但一下子連續三年加5.5%，對某些家庭也會吃力，故建議還款期可以攤長至20年，息口低於1%。

教育界立法會議員朱國強表示，他認為需要檢討及定時跟進成本收回率。（盧翊銘攝）

他贊成三年後繼續加學費，政府長年亦為帶學生資助不少學費，認為這是一種投資，又認為學生也應付自己應付的部份。政府學費水平的目標成本收回率訂於18%，近年比率持續下跌，學費水平調整後，料27/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%。他指，如果持續有增加學費，「今日唔會有呢個問題」，故三年後可以慢慢加。

就成本收回率訂於18%，他認為需要檢討及定時跟進，指現時經濟不好，相信下調是合理，未必要達致18%，至於要調整到多少就要再檢討。被問及分三年加5.5%是否合理，他認為加4%會較好，連續很多年加4%，比起三年+5.5%更為理想。

學友社學生輔導顧問吳寶城在同一節目表示，贊成需要交學費，否則一有問題又一直拖，再加學費迴響就會更大。他亦認為政府安排恰當，理由有三，包括是循序漸進、5.5%加幅合理，及再下一學年才開始，本學年入學未有影響。

他表示，攤開三年加學費，較一次過增加好，當中顧及到觀感，並相信大家也傾向接受，惟因現時經濟不好，也會有反感聲音。就此，他認為除了政府資助，大學同時也可以提供更多助學金，及學生上學的成本，例如交流活動、設備，令到家長及學生的整體壓力能夠舒緩。

他相信大家最關注是夾心同學，並提及學生資助計劃方面，免入息審查計劃的息口較要入息審查計劃高，有學生在借錢時低息，但還款時候就會提高，加上另有生活成本，所以宜多方面檢討，例如調整息口等。

還款期方面，他認為還款期延長理論是好，但本身15年已是很長，檢討空間比較少，指如果15年未能還款，或是因生活環境問題或者是否願意還款。

他表示，需要檢討成本回收率18%的目標，若長時間沒有檢討，在加學費時就會有落差，而定期檢討則反彈不會太高。他指，要達至18%較為困難，並認為不應為追求硬指標，而調整至資助太少。