HKUST Expected Score 2026｜一文看清科大JUPAS課程預期收生分數

【DSE 2026放榜／DSE成績統計／JUPAS／聯招／改選】文憑試將於7月15日放榜，考生可於7月16日至18日指定時間改選JUPAS大學聯招。「01教育」在下文整合香港科技大學（科大／HKUST）於今年的最新公布預計收生分數（Expected Score），助考生在放榜前作準備。



科大JUPAS預計收生分數

考生們如有需要，亦可點擊下文參考科大公布的過去收分數字：

科大HKUST收分2026｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

科大公布最新預計收生分數，各學科收分由五科24分至60.3分不等（各學科比重不同）。分數加乘後收分最高是科技及管理學雙學位課程、理學士（量化金融學）、以及工商管理學士（環球商業管理）。24至26分則有理學Ａ組、理學Ｂ組、理學士（環球中國研究），以及理學士（環境管理及科技）。

香港科技大學已公布2026年JUPAS課程預計收生分數。（資料圖片）

科大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

科大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，科大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，科大多個學院例如理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院所設課程都有面試要求，包括學工商管理學士（環球商業管理）、理學士（量化金融學）、理學士（綜合系統與設計）等。