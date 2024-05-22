理大研發新型菇菌脂肪替代品　製甜品可減忌廉使用量

近年替代動物來源的脂肪成分是熱門研究課題之一，香港理工大學有團隊成功研發新型菇菌脂肪替代品，有效預防肥胖和增強腸道健康等好處。團隊稱，替代品有助減低食物卡路里含量，亦能延長忌廉製品保質期，長遠能減少乳製品消耗及廚餘量，對食品行業提供創新的ESG（環境、社會及企業管治）解決方案。



食品科學與營養學系助理教授（研究）常金輝（右）及食品科學與營養學系副系主任邱家琪（左）領導的研究團隊，成功研發基於AkkMore™的新型菇菌脂肪替代品。（香港理工大學提供）

改善代謝及免疫失調 降低甜品脂肪保持口感

研究團隊提取天然菇菌中的AkkMore™功能性成分，並進行三期動物測試。他們發現，服用AkkMore™配方的實驗組小鼠，其腸道微生態較對照組小鼠健康，脂肪組織較輕，及神經炎症程度較低，有助體重管理、增強腸道健康，並能改善代謝及免疫失調和紓緩焦慮情況。此項研究早前於2022年日內瓦國際發明展獲得銀獎，有關保健功能的實施方案亦已進入專利審批階段。

團隊其後利用AkkMore™成分增稠、乳化及穩定的特性，研發忌廉伴侶，並可與傳統忌廉搭配使用，降低甜品中忌廉的使用量。團隊表示，可減低甜品中脂肪及卡路里含量，保持口感質素，亦可大幅延長忌廉製品的保質期，長遠而言更可減少乳製品消耗及廚餘量，助力減少碳排放及提高利潤。

與酒店合作研製減脂軟雪糕 減八成脂肪含量

理大未來食品研究院核心成員、食品科學與營養學系助理教授（研究）常金輝表示，是此合作是科研落地的成果，研究團隊下一步將專注開發AkkMore™配方在創新健康食品中的應用，並著力鑒定功效較佳的原材料菇菌，以及把種植流程標準化的工作。

另外，研究團隊與理大教學及研究酒店唯港薈GREEN合作，使用由團隊研發含有AkkMore™配方的忌廉伴侶，製作減脂軟雪糕及甜品。唯港薈委託化驗所測試，發現使用AkkMore™配方製作的軟雪糕的總脂肪含量只有3%，較使用一般食譜製作的軟雪糕大減超過8成，而總熱量亦減少超過一半。