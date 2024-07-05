浸大持續教育學院收近萬份申請　新學年增藝術科技設計高級文憑

香港浸會大學持續教育學院表示，2024/25學年總學額約2,700個，截至6月底已收近1萬份申請，較去年升21%。新學年將新增兩年全日制「藝術科技設計高級文憑」課程，目前已收到逾200個申請，課程將教導學生用不同媒界，如虛擬現實（VR）、擴增實境（AR）等不同形式創作，為藝術展覽、影視製作、廣告創作加入沉浸式體驗，畢業生可投身與藝術科技、創意產業及媒體設計等工作。



左起：香港浸會大學持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉博士、香港浸會大學持續教育學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰教授、香港浸會大學持續教育學院護理教育總監梁淑琴博士 （受訪者提供）

香港浸會大學持續教育學院於過去3年，平均近九成副學士畢業生成功銜接學士學位課程，當中「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」畢業生就業率接近九成，而今年首批「數據科學高級文憑」課程的畢業生升學率亦達100%。

今年首屆「護理學學士（榮譽）學位課程」共有70名畢業生，畢業生可向香港護士管理局註冊並獲發有效執業證明書後，正式從事護士專業。

香港浸會大學持續教育學院院長暨國際學院署理總監鍾志杰教授（受訪者提供）

收近1萬份申請 較去年升兩成

學院於2024/25學年總學額約2,700個，截至6月30日，已收到近10,000份申請，較去年上升21%，當中尤其「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」及「護理學學士（榮譽）學位課程」受本地學生歡迎，而「副學士」、「管理學高級文憑」及「數據科學高級文憑」課程亦有眾多學生報讀，商學和傳理相關課程則受到非本地學生的青睞。

增「藝術科技設計高級文憑」 已收逾200個申請

學院將在2024/25學年新增兩年全日制「藝術科技設計高級文憑」課程，目前已收到逾200個申請。課程設計結合理論和相關工作培訓，藉浸大在創意藝術及傳理方面的獨有優勢，開辦結合資訊科技、藝術及傳播學的新課程，以跨學科手法將藝術和科技結合，並著重培訓同學的設計思維及解難能力。

課程中，學生可用不同媒界，例如延展實境 (XR)、虛擬現實 (VR)、擴增實境 (AR)、數位藝術 (Digital Art) 等不同形式的創作，為藝術展覽、影視製作、廣告創作加入沉浸式體驗。同時，也會提供藝術科技考察，在多間企業及機構支持下，安排各類業界夥伴計劃，包括業界師友計劃、實習等，讓學生了解實際職場運作。

成功修畢「高中應用學習課程 ─ 多媒體故事」的中六畢業生，如符合入學資格可升讀該課程。而畢業生未來亦可投身與藝術科技、創意產業及媒體設計等工作，如藝術策展、商業設計和創意媒體製作等；或報讀各類本科課程，包括本地教資會資助學士學位課程、自資學士學位課程或海外大學學士學位課程。