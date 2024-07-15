皇仁物理師兄弟奧林匹克屢創佳績　科大加碼入學獎學金搶尖子

物理奧林匹克香港隊在今年6月出戰第24屆亞洲物理奧林匹克，共奪得一面金牌、三面銀牌、兩面銅牌及兩個優異獎的卓越成績。當中一位港隊成員傅思皓就讀於皇仁書院，當初因受到師兄張汶彥的啟發，從而加入參與物理奧林匹克比賽，這份皇仁「師兄弟情」，令傅思皓更加堅定決心繼續參與物理奧林匹克比賽，他在昨日（14日）已前往格魯吉亞進行歐洲奧林匹克比賽，「依家最大目標係歐洲賽事拎到好成績」。



科大聯招入學獎學金加碼，在2024／25學年，透過入讀並符合條件的新生，最高可獲逾港幣10萬元獎學金。



皇仁書院升中六學生傅思皓（左）、科大物理和數學雙主修升三年級學生張汶彥（右）是皇仁書院的師兄弟，他們均參與過亞洲物理奧林匹克比賽，同樣獲得銀牌。（何倩瑜攝）

傅思皓物理奧林匹克奪銀牌：喺開心上再加多一層開心

今年6月，物理奧林匹克香港隊出戰第24屆亞洲物理奧林匹克，共奪得一面金牌、三面銀牌、兩面銅牌及兩個優異獎成績。就讀於皇仁書院、今年9月升讀中六的傅思皓，是8人港隊的其中一員，原來他與物理結緣是因為其師兄張汶彥。

傅思皓說，他是受到師兄張汶彥的啟發，「師兄會分享啲物理卷畀我去做，我亦覺得好有趣」，他因而選擇參與物理奧林匹克比賽，並於今年代表香港出戰亞洲區賽事奪得銀牌。他說：「呢個銀牌肯定咗我嘅實力，令我喺開心上再加多一層開心......但亦同時顯示我仲有進步空間，仍要繼續努力。」

今年6月物理奧林匹克香港隊出戰第24屆亞洲物理奧林匹克，皇仁書院的傅思皓（右二）在比賽中獲得銀牌。（受訪者提供）

香港隊兩至三周、每日朝十晚六進行訓練

科大物理系研究員蔡定邦表示，物理奧林匹克香港隊需要常駐科技大學校園作密集式訓練，其中大約兩至三周時間更要入住科大宿舍備戰，每日朝十晚六進行理論以及實驗訓練，務求達至最佳狀態。

科大物理系研究員蔡定邦表示，物理奧林匹克香港隊需要常駐科技大學校園作密集式訓練，務求達至最佳狀態。（何倩瑜攝）

特訓前以為奧林匹克隊員一定是神童或很努力的人

在科技大學接受訓練期間，包括傅思皓在內的參賽中學生，已學習高達八成的物理學課程實驗。他指特訓期間是他第一次長時間離開父母，期間他走遍了整個科大校園，亦十分享受這段校園生活的時光。

在近月的特訓，更是完全打破了他對於奧林匹克隊員的認知，他表示：「我之前以為奧林匹克隊員一定係神童或者係好努力嘅人，但其實我哋都係普通中學生，喺備戰期間亦會玩卡牌遊戲放鬆一下......喺比賽期間，除咗喺物理學上的競賽，我哋同其他亞洲國家或地區的參賽隊伍喺啤牌方面亦都會一較高下。」

傅思皓目前已再獲選代表香港，在昨日已出發前往在格魯吉亞舉行的歐洲奧林匹克比賽，他表示除了積極備戰明年DSE中學文憑試之外，現時最大目標就是在歐洲賽事中取得佳績。

傅思皓說，之前以為奧林匹克隊員一定是神童或是異常努力的人，入營特訓後發現大家也是普通的中學生。（何倩瑜攝）

皇仁尖子入讀科大物理、數學雙主修學位 協訓物理奧林匹克香港代表

張汶彥表示，在中三時有師兄到皇仁書院教授物理課程，接受校內的物理奧林匹克培訓，他在2021年成功入選亞洲物理奧林匹克香港隊，在科大接受培訓，雖然當年正值新冠疫情，張汶彥不能常駐科大校園進行培訓，需要每日頻繁地來回科大與任所，但這未有成為他奪獎的障礙，最終在亞洲物理奧林匹克比賽中獲得銀牌，及後他在2022年國際物理奧林匹克比賽中獲得銀牌。

張汶彥雖現在為科大即將升讀三年級的物理和數學雙主修學生，但他亦沒有忘記「傳承」，他在平日晚上和暑假期間，協助訓練一眾代表香港參加物理奧林匹克的學生。（何倩瑜攝）

張汶彥雖現在為科大即將升讀三年級的物理和數學雙主修學生，但他沒有忘記「傳承」，在平日晚上和暑假期間，張汶彥會協助訓練一眾代表香港參加物理奧林匹克的學生，當中就包括他在皇仁書院的師弟傅思皓。

科大物理系科學教育助理教授張文峰表示，科大物理系學院亦設有理學院奧林匹克得獎者獎學金計劃，獎學金金額最高為每年六萬港幣生活津貼及豁免全數學費，而張汶彥同學便是其中一位獎學金得主。（何倩瑜攝）

科大物理系科學教育助理教授張文峰表示，科大物理系學院亦設有理學院奧林匹克得獎者獎學金計劃，吸引曾於國際物理、數學、生物及化學等奧林匹克比賽奪得獎牌的學生入讀科大，獎學金金額最高為每年6萬元生活津貼及豁免全數學費，而張汶彥便是其中一位獎學金得主。

科大聯招入學獎學金加碼 最高每年逾10萬元

在2024／25學年，透過入讀並符合條件的新生，最高可獲逾港幣10萬元獎學金。（科大提供）

科大已連續兩年增發獎學金金額。在2023/24學年共發放近港幣7,000萬元入學獎學金，較去年增加近兩成，而獲發入學獎學金（包括學術及非學術成就）的學生人數亦有所增加。在2024/25學年，透過入讀並符合條件的新生，最高可獲逾10萬元獎學金，當中包括全額學費獎學金、海外學習獎學金及生活津貼等。