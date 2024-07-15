教資會邀兩大學醫學院磋商增加醫科學額　中大：會適時公布詳情

港大醫學院院長劉澤星上周六（13日）透露，正申請開辦一個四年制臨床醫學修課式學位課程，另開新途徑為已具備其他學位或資歷人士提供修讀醫科機會，將來投身專業醫療行列。如順利獲批，課程有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀。



中文大學醫學院今日（15日）日回應指，在較早前，大學教育資助委員會邀請兩間醫學院就2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商，當中包括取錄已具備其他學位或資歷的人士。



醫務衞生局同日回應指，對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度，但大學教育資助委員會現正處理各大專院校2025/26至2027/28年度課程計劃，因此現階段不宜評論個別院校提出的建議，但會繼續與大專院校就課程計劃及撥款安排保持溝通。



中文大學醫學院稱大學教資會邀請兩間醫學院就2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商。

中大醫學院：多個月前已着手與當局商討有關細則

中大醫學院表示，大學教育資助委員會邀請兩間醫學院就2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商，當中包括取錄已具備其他學位或資歷的人士。中大醫學院在多個月前已著手與當局商討有關細則，並在早前提交予教資會的《2025-2028年度學術規劃建議書》中加入有關安排。

院方稱，正積極籌劃有關安排，包括教學人手、入學資格和名額、課程設計、臨床學習配套等；又會與醫委會、醫管局及政府不同政策局等，作緊密和深入溝通。因醫科課程屬政府資助，需先待教資會落實增加本地醫學生名額方案，並批出有關項目的細則後，會適時公布有關收生及課程安排。

醫衞局今日回覆指，大學教育資助委員會現正處理各大專院校2025/26至2027/28年度課程計劃，現階段不宜評論個別院校提出的建議，但會繼續與大專院校就課程計劃及撥款安排保持溝通。（資料圖片）

醫衞局：會考慮醫療發展、人力推算；人手供求等因素

醫衞局在同日回覆指，政府一貫按照大學教育資助委員會撥款機制處理大專院校課程安排及收生數目等事宜。大學教育資助委員會現正處理各大專院校2025/26至2027/28年度課程計劃，現階段不宜評論個別院校提出的建議，但會繼續與大專院校就課程計劃及撥款安排保持溝通。醫務衞生局稱，會按照本地大專院校開設課程的一貫機制，考慮任何院校開辦醫學課程的建議。

醫衞局表示，在審視醫科課程的建議時，會考慮醫療系統發展需要、本地醫療人力推算、教學和培訓人手供求、相關教學及培訓設施包括教學醫院等因素，亦會與相關政策局就大專院校發展、所需財政資源、校園土地供應等配套進行商討，方作進一步考慮。本地大專院校的所有醫科課程，均須經香港醫務委員會評審及核准，醫科畢業生方可免試註冊實習及執業。

醫衞局補充，知悉多間本地大專院校均曾公開表示有意開辦醫科課程，並對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度。就培訓醫護人手，任何新開設的醫科課程需具備充足教學和培訓人員及設施以確保教學質素，亦需有助增加本地醫生的供應以應對本港日漸上升的醫療服務需求。開辦醫科課程涉及數以十億計公帑投入，必須審慎考慮課程質素及成本效益。