城大教授用AI教歷史打破學生刻板印象　獲頒教資會傑出教學奬

教資會今日（27日）舉行2023年教資會傑出教學奬頒奬典禮，其中「新晉教學人員組別」得奬者為城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆，他透過與學生共同精讀史籍文獻、將人工智能科技融入教學，以及為非華語初中生編訂雙語詞𢑥表等，激發學生對歷史的興趣及提升他們的課堂參與度而獲獎。



前排左起香港大學經濟及工商管理學院教學副教授David Lorain Bishop、城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆、理工大學醫療及社會科學院護理學院代理學院主任及教授陳胡安琪，後排左起理工大學醫療及社會科學院護理學院助理教授王鈞正、實務副教授黎錦雄、實務助理教授鍾佩雯。（翁曼琛攝）

線上共同標註及精讀史籍文獻 將人工智能科技融入教學

城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆，為「新晉教學人員組別」得奬者。（翁曼琛攝）

城大中文及歷史學系助理教授徐力恆，為「新晉教學人員組別」得奬者，他於北京大學修讀歷史學，並於牛津大學取得中國歷史學博士學位，曾於哈佛大學進行歷史資料庫相關的工作，2019年加入城大。他表示，為打破學生對歷史的刻板印象，所以利用數碼工具進行線上教學，例如與學生共同標註及精讀史籍文獻，吸引學生投入課堂。

徐力恆又指，利用人工智能科技教學有助提升學生的資訊素養及歷史思辨能力，例如在寫作類功課加入聊天機械人元素，可引導學生思考生成人工智能提供的歷史故事是否正確，而製作播客等活動可培養學生說故事（Story telling）能力。為讓非華語初中生更容易學習中國歷史，他在教育局的支持下編訂一套雙語詞彙表，促進不同社群對歷史的理解。

與學生共同創立社會企業「再皂福」 受啟發設計體驗式學習課程

「一般教學人員組別」得獎者為香港大學經濟及工商管理學院教學副教授David Lorain Bishop。（翁曼琛攝）

「一般教學人員組別」得獎者為香港大學經濟及工商管理學院教學副教授David Lorain Bishop，他於2012年與學生共同創立社會企業「再皂福」（Soap Cycling），收集酒店的肥皂後加工處理，然後與各地非政府組織合作，將肥皂分發給東南亞地區，改善當地貧困人士的衛生條件。他亦因而受啟發設計社會領袖體驗實習課程（Impact Lab），為學生提供實習和工作機會，透過推動具持續社會影響力的項目，解決發展中國家面臨的問題。

引入在家國際化的教學方法 培養護理系學生的文化意識

負責領導「在家國際化」團隊的理工大學醫療及社會科學院護理學院代理學院主任及教授陳胡安琪。（翁曼琛攝）

「協作團隊組別」則由理工大學「在家國際化」團隊獲得。負責領導團隊的醫療及社會科學院護理學院代理學院主任及教授陳胡安琪表示，團隊透過引入在家國際化的教學方法，與海外院校共同設計一系列由學生主導的網上小組活動，以影片形式向他們展示各地急救及照顧病人等情況，培養護理系學生的文化意識和全球勝任力。團隊希望將來可以引入沉浸式虛擬環境，讓學生在模擬醫院病房或社區醫療診所進行訓練。