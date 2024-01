教資會周二辦大學領導論壇討論校董角色　段崇智、張翔將出席

港大及中大近月先後發生校長與校董會衝突,大學教育資助委員會明日(30日,星期二)下午將舉辦與大學管治有關的論壇,討論提升管治及校董角色,邀請各大學校董會、校長及管理層參加,據悉捲入風波的港大張翔、以及本月初請辭的中大校長段崇智勻會出席。教育局局長蔡若蓮及常任秘書長李美嫦將就大學管治和對校董會成員期望發表主題演講。



論壇閉門舉行 蔡若蓮發表主題演講

教資會明日(30日)下午將舉辦「大學領袖論壇」(University Leadership Forum),閉門舉行,不設傳媒採訪。教育局長蔡若蓮將應邀出席作主題演講,教資會主席雷添良及成員將介紹各項工作,各教資會資助大學的校董會和管理團隊亦獲邀參加。

雷添良與多名高教界人士,會就大學管治及高教界發展對談。據悉,港大校董會主席王沛詩及校長張翔、以及中大校董會主席查逸超和校長段崇智將出席論壇。

教育局局長蔡若蓮將會在論壇上發表主題演講。(資料圖片/梁鵬威攝)

主題演講:機構管治和對校董會角色的期望

根據論壇議程,教資會將在灣仔會展中心舉辦論壇。教育局局長蔡若蓮及常任秘書長李美嫦將發表主題演講,兩個題目是「機構管治和對校董會角色的期望」(institutional governance and expectations on the roles of council members)及「香港發展成國際高等教育樞紐」(Developing Hong Kong into an International Hub for Post-secondary Education)。