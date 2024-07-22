科大推全港首個藝術與機器創造力學部　25/26學年推4個研究生課程

科技大學宣布成立本港首個藝術與機器創造力學部，促進科技與藝術融合。新學部將推出4個研究生課程，培育能在藝術創作過程中使用人工智能和機器學習的藝術科技人才，課程將會聚焦人類與機器之間協同創作和創新。科大跨學科學院院長屈華民表示，課程畢業生可從事藝術及創新領域的管理層與企業家、藝術家及學者。



科大宣布成立本港首個藝術與機器創造力學部，將於2025－26學年開辦四個研究生課程，涵蓋四大領域包括：機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究。（盧嘉傑攝）

新學部將於2025/26學年開辦4個研究生課程，涵蓋機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理、藝術與機器創造力批判性研究的4大領域。兩個授課式課程分別是文學碩士（MA）和藝術碩士（MFA），目標擔當藝術創造力與科技創新之間的橋樑，培養下一代成為管理及創意實踐方面的領導人才。另外兩個研究式課程，包括哲學碩士（MPhil）和哲學博士（PhD），將著重於藝術與機器創意領域的進階研究及學術探索。未來亦正探討開辦學士學位課程。

屈華民表示，學部的成立為配合政府發展創新產業，加上為藝術及技術人才提供出路，他舉例，修讀文學碩士學習藝術管理和批判藝術，有助成為創新領域的管理層及企業家；修讀藝術碩士學習機器創造力輔助下的藝術實踐則有助成為藝術家；至於哲學碩士及博士學位課程，將會涵蓋科學化和批判式研究，可在畢業後任職學者。

科大跨學科學院院長屈華民強調畢業生有多元出路，修讀文學碩士可以擔任藝術及創新方面的管理階層，藝術碩士則可以實踐藝術理想，成為藝術家，至於修讀哲學碩士及博士，則可以在未來繼續擔任學者職位。（盧嘉傑攝）

早前科大推出2031年策略發展計劃，科大首席副校長郭毅可表示，新學部將配合該計劃，推動創意及革新，成為匯聚科技、藝術和人文的開創性跨學科中心。他透露學部的未來目標，包括生成富有情感的人工智能，他以電影《觸不到的她》為例，指出希望人工智能可發展至透過日常對話與人類產生共鳴和啟發，將科幻電影於現實中實踐。另外，他亦示範只要錄製60秒說話，人工智能就能快速模仿，並能配合歌曲的音域寬廣來翻譯成多國語言唱出。

科大首席副校長郭毅可表示本港需要技術人才，並指培養學生「不是看昨天、看今天，要看明天」，需要為明天培養最好的學生。（盧嘉傑攝）

新學部將會與全球、國內及本地十多間知名業界領袖及學術機構建立合作關係，包括索尼娛樂、華為、騰訊、香港演藝學院等，範疇涉及課程發展、研究合作及為畢業生提供行業經驗。