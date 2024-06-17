科大與科大廣州推跨校園學習計劃　可修讀兩校科目　學分互換互認

科技大學與科技大學（廣州）近日共同宣布推出「紅鳥跨校園學習計劃」，進一步加強兩校學生在學術、科研及社會活動方面的互動交流，包括落實「學分互換互認」，讓學生可互相修讀對方校園開設的科目，並透過「科目共享」機制，鼓勵兩校學生深化互動。



科大和科大（廣州）創新互聯的課程設計是「紅鳥跨校園學習計劃」的重要一環。在符合兩校教務委員會聯合學術協商機制的要求和批准下，兩校同學可以根據個人興趣和學術水平，互相修讀對方校園所開設的科目，而相關科目的學分可獲對方認證及轉移，部分更可計算在畢業要求所需的學分之內。

自科大（廣州）2022年9月開校以來，兩校已有近1,300名學生到訪對方校園，參與為期最長一個學期、涵蓋實習、文化交流、業界考察及比賽等交流活動。圖為科大（廣州）校園。（科大提供圖片）

兩校現時共有約1,500個科目供本科生報讀，透過「科目共享」機制，當中近三成科目已實現架構、內容和資源互聯互補，由兩校不同老師任教。學生若到對方校園交流，可報讀該些課程，讓更多學生有機會修讀現時較熱門的學科，包括數據科學或人工智能等。

科大校長兼科大（廣州）理事會理事長葉玉如教授表示，兩校過去數年一直在創新教學及研究方面緊密合作，以培養具有國際視野的創新型人才，促進粵港澳大灣區教育的融合發展，「紅鳥跨校園學習計劃」將有效進一步匯聚兩地校園的教育資源，為學生帶來更靈活和多元化的學習體驗。

科大（廣州）校長倪明選教授亦指出，兩校共同搭建平台，能幫助粵港高校學子拓寬眼界及加強交流，為他們的未來發展奠定堅實的基礎。