香港故宮辦雙城青年文化人才交流計劃　邀京港大學生學習交流

香港故宮文化博物館的青年學習及交流活動「雙城青年文化人才交流計劃」在7月啟動，日前舉行分享會。



故宮文化博物館館長吳志華及太古地產行政總裁彭國邦，與16位獲選的北京和香港大學生就文創產業未來發展深入交流。吳志華表示，希望學生透過計劃擴闊國際視野，洞察香港、國家以至全球文化生態的發展大局。彭國邦則說，希望學生透過是次學習交流機會增廣見聞，期望他們成為未來的文化領袖。



香港故宮文化博物館「雙城青年文化人才交流計劃」。（陳嘉慧攝）

「雙城青年文化人才交流計劃」踏入第三屆，學生將在香港、北京及成都參加大師班和分享會，深入探討創意經濟、文化傳承與創新等議題。

培育新一代文化創業家

16位獲選的京港大學生分別來自香港和北京的大學，大部份正修讀與藝術及文化相關的學科，亦有些來自不同領域，如建築學、金融學和社會科學等。他們從7月初起在香港、成都和北京進行為期兩個月的文化交流與學習活動，透過參與創新工作坊、大師班，以及於藝術文化機構或私人企業實習，裝備自己成為新一代「文化創業家」。

考察地點拓展至成都

在成都，學生將參觀於去年開幕的三星堆博物館新館，亦會參觀太古地產承建的城市更新項目成都太古里，了解如何將藝術、文化和歷史元素融入商業發展項目的建築設計及藝文活動。而作為文化交流之旅的最後一站，學生將在8月中前往北京，參觀故宮博物院等文化地標，並與故宮博物院院長王旭東就京港兩地故宮推廣中華優秀傳統文化傳承、文創產業發展等議題深入交流。

京學生有意留港發展：在M+博物館工作很幸福

香港故宮文化博物館「雙城青年文化人才交流計劃」，參加交流計劃的學生李璽之（左）和曹悅（右）。（陳嘉慧攝）

在中央美術學院修讀藝術管理、美術史論、藝術創作的李璽之於交流期間在M+博物館實習，她認為這是非常好的一次學習機會，能夠認識不同的藝術工作者及文化機構，也能夠為她的藝術創作帶來靈感。被問到畢業後會否打算來港發展，她興奮地表示自己「超級愛M+博物館」，形容博物館的環境和文化氛圍特別好，而且這裡的工作人員來自20多個不同的國家，非常包容不同國籍的人士，稱「在這裡工作讓我覺得很幸福」。

在北京傳媒大學就讀文化產業管理的曹悅表示，這個計劃能夠到不同的地方參觀當地的文化藝術項目，她希望通過是次的交流學習了解不同類型的文化藝術生態，從而尋找未來嚮往的工作地方。曹悅在港期間於西九文化區的表演藝術處實習，主要負責公眾參與方面的活動。她說，與以往的實習比較，今次項目有很多機會學習新的知識及體驗不同的工作內容，形容是前所未有的體驗。 她認為香港充分藝術發展的空間及機會，是一個中外文化交流的地方，相信會產生一些比較創新的表演的藝術形式，故之後也希望來港升學，學習香港文化藝術產業的管理的模式。

畢業生推薦計劃：助了解行業運作

香港故宮文化博物館「雙城青年文化人才交流計劃」，曾參加第二屆交流計劃的潘卓瑤（左）和盧綽桁（右）。（陳嘉慧攝）

去年曾參加這個人才交流計劃的兩位大學畢業生也大力推薦這個計劃，指交流有機會到訪不同的地方見識當地的藝術發展項目及社區博物館，也有機會在港大型的藝術機構實習，是非常寶貴的機會。

在香港大學主修中史及藝術史的畢業生盧綽桁表示，實習期間讓他明白到要成功策劃一場展覽需要不同部門的同事通力合作，並非只靠創作者或策展人，形容當時這個體驗對他來說就像「去了一個新世界」，也因此而啟發他思考到底適合哪一個角色。來自恒生大學主修的文化及創意產業的畢業生潘卓瑤亦說，在學期間未必知道藝術行業的具體運作，但透過這個實習計劃除了有機會學習不同部門的運作外，亦可以與來自北京的同學交流和合作，討論雙方有興趣的議題，互相學習。

是次交流會亦邀請了歌手及藝術家王菀之擔任大師班嘉賓，與學生分享她作為歌手、演員、及藝術展覽策展人的創作歷程。王菀之表示，藝術是一種極為強大的語言，而文化藝術產業有着巨大的潛力，她鼓勵青年人不斷創作，繼續為各自所熱衷的事物努力不懈。