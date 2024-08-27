理大學者於HICOOL全球創業大賽奪獎　月球採樣裝置首次香港外展出

理工大學學者及學者領導初創早前首度參展HICOOL 2024全球創業者峰會暨創業大賽，展出了七個科研項目，其中參與國家航天任務的團隊研製的「表取採樣執行裝置」，更首次移師香港以外地方公開展出，並勇奪HICOOL全球創業大賽獎項。



理大與中國空間技術研究院合作研製，曾參與「嫦娥五號」及「嫦娥六號」月球採樣返回任務的「表取採樣執行裝置」首次移師香港以外地方公開展出。創新科技及工業局局長孫東教授（中）專誠參觀，並與理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授（左）和知識轉移及創業處總監王家達先生（右）合照。 （理大提供圖片）

「表取採樣執行裝置」是理大為國家首次月球採樣返回任務「嫦娥五號」，以及人類史上首個月球背面採樣返回任務「嫦娥六號」合作研製。有關裝置由理大鍾士元爵士精密工程教授、深空探測研究中心主任容啟亮帶領的團隊，與中國空間技術研究院合作設計並在香港生產。當中包括兩個用於採集鬆散和黏性高月壤的採樣器、安裝於採樣器旁的高溫近攝相機，以及封裝保存月壤樣本的初級封裝系統。

今屆HICOOL全球創業者峰會暨創業大賽於8月23日至25日在北京舉行，吸引逾500家高科技創新企業、逾千名來自世界各地的投資者出席，創業大賽更吸引來自124個國家及地區共7,406個項目、近萬名創業人才角逐獎項。

基於量子芯片的密鑰分發系統奪二等獎

兩名理大學者憑量子技術及生物醫學工程領域的創新發明奪得HICOOL全球創業大賽獎項。當中由理大電機及電子工程學系量子工程與科學講座教授、量子技術研究院院長劉愛群帶領的「基於量子芯片的密鑰分發系統」研究項目獲二等獎，並獲頒發獎金100萬元人民幣。系統利用量子力學原理，為用戶提供理論上無法被破解的加密技術，確保通訊安全。

由理大梁顯利生物醫學工程教授、中慧醫學成像公司聯合創始人鄭永平教授及其團隊研發的全球首創無輻射三維超聲波脊柱側彎評估系統則奪得三等獎，獲頒發獎金50萬元人民幣。系統打破傳統有輻射X光無法頻繁使用的局限，實現無輻射、高頻次和精準的脊柱檢測，有助醫生持續監測患者的脊柱側彎角度進展，以制定個性化治療方案。目前系統已在中國內地、歐洲、澳洲、泰國完成臨床試驗及取得醫療器械認證，並於包括中國內地及香港等20多個國家和地區的醫院和診所廣泛使用。