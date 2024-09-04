IVE學生創作桌遊《彈無指境》　助長者訓練手眼協調及肌力

愛玩不分年齡，香港專業教育學院（IVE）學生團隊以懷舊遊戲「彈波子」為藍本，融入「天下太平」和「象棋」等傳統遊戲元素，設計成創意桌上遊戲《彈無指境》，希望長者能寓練習於娛樂，透過趣味遊戲鍛鍊其肌肉及協調能力。有試玩長者笑言遊戲過後感到頓時精靈一點，「婆婆都贏到後生仔」。



香港專業教育學院（IVE）學生團隊以懷舊遊戲「彈波子」為藍本，融入「天下太平」和「象棋」等傳統遊戲元素，設計成桌上遊戲《彈無指境》，希望長者透過遊戲鍛鍊其肌肉及協調能力。（香港專業教育學院提供）

傳統遊戲注入新玩法 改良設計更易操控

《彈無指境》以象棋取代波子，讓長者更易操控，並為傳統「彈波子」遊戲注入「冰壺棋子」、「砌牆」及「天下太平」三款嶄新玩法：「冰壺棋子」糅合冰壺的概念，目標是要將棋子彈進遊戲墊的指定區域得分；「砌牆」是讓玩家以積木堆疊成「城牆」，然後輪流彈射棋子攻破對方的城牆；「天下太平」則讓玩家以積木建設「堡壘」，透過猜「包剪揼」盡快消滅對方的「堡壘」後再將內裏的棋子彈出邊界。

《彈無指境》以象棋取代波子，讓長者更易操控，並為傳統「彈波子」遊戲注入「冰壺棋子」、「砌牆」及「天下太平」三款嶄新玩法。（香港專業教育學院提供）

《彈無指境》早前於IVE「社會創新博覽2023」奪得卓越項目設計金獎，評審之一的香港耆康老人福利會（耆康會）副行政總監李家輝認為該遊戲規則簡單，玩法有助提升長者的溝通技巧及手眼協調能力，並對情緒紓緩有正面幫助，對一般長者，甚至是認知障礙症患者都有裨益。耆康會遂與IVE幼兒、長者及社會服務系合作，生產100套實體遊戲分發予8間耆康會長者中心及贈予長者家庭。

試玩老友記愈玩愈精靈 婆婆：贏到後生仔

有份親身試玩《彈無指境》的美珍婆婆表示，遊戲讓她憶起兒時和弟弟玩彈波子及天下太平遊戲的歡樂時光，感到特別親切，在舊遊戲添上新玩法及互動元素亦增添趣味。另一名長者方婆婆認為遊戲簡單，加上可以和學生及其他老友記「對戰」，鼓勵她「腦筋急轉彎」，笑言「遊戲過後感到整個人頓時精靈一點，婆婆都贏到後生仔！」。

《彈無指境》以象棋取代波子，讓長者更易操控，並為傳統「彈波子」遊戲注入「冰壺棋子」、「砌牆」及「天下太平」三款嶄新玩法。（香港專業教育學院提供）（香港專業教育學院提供）

許偉陽亦表示最難忘是在遊戲時與長者建立跨世代的友誼，又發現老友記相當「心水清」，了解遊戲玩法後，憑着人生經驗磨練出的策略與智慧，經常大獲全勝。他又分享指，每次離開長者中心時，公公婆婆們都會向他們表達謝意，又詢問何時再來，明白到遊戲的意義除了玩樂外，更重要是藉着互相陪伴創造美好回憶，讓長者感到關愛。

負責帶領此項目的IVE幼兒、長者及社會服務系講師區綺雯（Eva）表示，將遊戲融入長者服務，是近年社會服務及銀髮市場的新趨勢，有助復康護理工作及推動文化傳承。遊戲過程可以提升長者社交及身心發展，而長者亦能從中與不同年齡層的親友互動。