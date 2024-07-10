IVE生設計全天候遙距監測大廈供電平台　獲6萬種子基金續推展研發

為確保供電系統安全及運作正常，住宅或商業大廈都會進行俗稱「年檢」的固定電力裝置定期檢測，期間必須暫停整棟建築物的電力。三名香港專業教育學院（IVE）工程學科的學生，突破傳統的電力檢查方式，設計出結合數字孿生技術、建築信息模擬及樓宇管理系統的監察平台，使建築物的電力系統在電腦模型中能一目了然，可以全天候實時、遙距監測電力供應情況。



團隊研發的「智觸電」大廈供電系統監察平台，以IVE（黃克競）海旁校舍為試驗對象，利用數字孿生技術建立出一個與校舍架構一模一樣的建築信息模擬模型，然後將數據收集裝置安裝在校舍的控制室。

各種感應器取得的電力數據，會經互聯網及遠程廣域網絡傳輸至數字孿生模型，結合樓宇管理系統令大廈的結構、機電設備、能源管理、電力數據可以實時、立體地於大廈的3D模型展示，讓使用者清楚掌握大廈任何樓層、位置的電力供應狀況。這樣比起「年檢」更能及時查找潛在問題，可隨時進行電力檢查及測試，而當裝置分析數據後得出可能會出現故障的預測時，就會發出須要進行檢查及維修的顯示。

工程師只需戴上虛擬實境（VR）眼鏡，便可猶如走進大廈之中，遙距控制電力供應。（VTC提供圖片）

有關系統在校舍試行了6至9個月，效果穩定。相關設計概念嶄新，為團隊贏得VTC企業共創中心（ITCC）的ITCC Innovation Award & Seed Fund金獎，獲得六萬元的種子基金，以及市區重建局與IVE舉辦的「復修『智』有計」創意工程及建築設計比賽的最佳智能設計獎及優異獎。

團隊隊長、IVE電機工程高級文憑畢業生吳浩然（右二）期望，有關項目有助改善行業面對的困難及挑戰。（VTC提供圖片)

團隊隊長、IVE電機工程高級文憑畢業生吳浩然表示，團隊正善用種子基金不斷優化系統，包括人工智能分析數據及故障預測技術，以及嘗試加入天氣、環境濕度等變數，和新增電力異常警報提示的功能以提升系統效能。他期望與未來能與業界合作將項目推出巿場，為改善行業面對的困難及挑戰出一分力。