IVE推出12本生態繪本　教導幼兒本地動植物特色及保護大自然

不少小朋友缺乏接觸大自然的機會，香港專業教育學院幼兒、長者及社會服務系轄下幼兒教育中心在環境及自然保育基金和環境運動委員會支持下，和不同環境生態教育團體在2015年起推行「環保基金—綠路童心計劃」，近期聯同本地插畫家，設計12本「本地生態趣點繪本」，讓幼兒容易理解及掌握本地動植物的特色，從而對大自然產生好奇，團隊亦創作全港首套結合擴增實境效果的繪本《出發吧！箭豬波波》，啟發幼兒對本地物種探索的興趣，加深小朋友對動物生態的了解。



幼兒教育中心師生創作以香港本地獨特生態和景觀為背景的繪本和環保教材套，供業界進行環境教育參考之用。（香港專業教育學院提供）

在幼稚園推動大自然教學，需要適合教材包括繪本，但負責統籌計劃的高級講師鄭曉萍博士發現市面甚少有相關繪本，「希望創作以本地獨特生態、物種為背景的繪本，讓小朋友對自己居住城市的環境更熟悉」。

今年暑假，幼兒教育中心與香港科學館合作舉辦故事劇場活動，由幼兒教育中心學生現場演繹環保繪本。（香港專業教育學院提供）

幼兒、長者及社會服務系和不同環保及生態教育機構合作，共同構思適合幼兒語言發展能力的繪本內容，再夥拍本地插畫家，設計12本「本地生態趣點繪本」，除了希望幼稚園可以在課堂上應用繪本之外，幼兒教育高級文憑學生亦透過繪本走入社區，向家長和幼兒宣揚保護大自然的訊息。團隊更和環保署及香港科學館合作，以網上及實體形式舉辦不同繪本閱讀活動，由IVE學生向小朋友及家長演繹繪本，在社區不同地方進行環境教育。

特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑二年級生譚清妍在演繹《企鵝神探破大案》繪本前，預先準備了一系列教具，包括回收箱、垃圾筒，以及她手上的「放大鏡」小道具等。（香港專業教育學院提供）

另外，團隊也創作全港首套結合擴增實境效果的繪本《出發吧！箭豬波波》，以擴增實境技術將平面的繪本書立體化，啟發幼兒對本地物種探索的興趣，加深小朋友對動物的外貌、特性和生態的了解和印象。

團隊亦正積極籌備出版更多有關本地物種及生態的實體及電子真人發聲繪本，上載至計劃中幼兒戶外教育網上共享平台供業界及公眾參考，教師同時可配合戶外遊戲和建議的本地生態路線，發展校本「大自然與生活」課程，持續在校內推行幼兒戶外教育課程。

團隊希望「環保基金—綠路童心計劃」能裝備更多準幼師及在職幼師在環保教育範疇的專業知識。圖左起為為香港專業教育學院特殊幼兒照顧及融合教育高級文憑學生譚清妍、幼兒教育中心高級講師鄭曉萍博士、幼兒、長者及社會服務系系主任白鄧紹芬博士，以及幼兒教育高級文憑畢業生施靖妍。（香港專業教育學院提供）

IVE幼兒教育高級文憑畢業生施靖妍是其中一名參與繪本創作的學生，並分享了為繪本錄製配音的困難，「運用不同的語氣聲線，盡量推動小朋友投入故事中，又要留意咬字準確，不能『教壞』小朋友的發音……需要下一番苦功，甚具挑戰性」。她形容錄音工作可以令到本港生態活靈活現地呈現在小朋友的眼前，再從聆聽故事加深認識大自然，而且可以提升個人的教學技巧，十分有意義。

幼兒、長者及社會服務系主任白鄧紹芬博士表示，未來將開辦「遊戲為本學習高級文憑」課程，培育更多學生掌握設計及帶領大自然遊戲的技巧，共同欣賞及保育大自然。

香港專業教育學院幼兒、長者及社會服務系轄下幼兒教育中心於2015年起推行「環保基金—綠路童心計劃」，培育幼師在環保教育方面的專業能力，並培養幼兒在生活中實踐環境保育及欣賞大自然的態度。（香港專業教育學院提供）

「環保基金—綠路童心計劃」合共獲得逾700萬元撥款，並分為三個階段，分別是第一期「惜物減廢」、第二期「生物多樣性」，以及第三期「幼兒戶外教育」，團隊希望配合《幼稚園教育課程指引》「大自然與生活」學習範疇，培育職前、在職幼師將不同環保主題，例如生物多樣性等戶外教育課題，融入校本課程，從小培養幼兒愛惜大自然及保護生態的價值觀。