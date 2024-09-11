中大「亞太廣播聯盟機械人大賽」三度奪冠　擊敗12國家及地區

36名來自工程學院及醫學院學生組成的中文大學機械人團隊，早前代表香港，出戰越南廣寧省舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2024」，成功在來自各國家地區共13支大專院校隊伍中脫穎而出，第三度勇奪冠軍。



融合電腦視學和AI技術 提升準確度

今屆大賽主題為「出類拔穗」，取材自越南梯田，參賽隊伍需設計和製作手動及全自動操作機械人，並利用機器學習模型，完成收割「稻米」的任務。中大團隊在機械人設計上，加入電腦視覺（computer vision）和人工智能（AI）技術，提升作品的準確度和穩定性。學生先在比賽前一天，在場地上收集超過一萬張相片及標註數據，並即場分析並用作模型訓練，最終擊敗各地優秀隊伍勇奪冠軍。

中大工程學院院長曾漢奇表示：「中大工程學院一直鼓勵學生將課堂知識付諸實踐，今屆賽事注重人工智能元素，考驗學生對協調機械人的技術應用。」

今屆大賽以「出類拔穗」為主題，取材自越南梯田耕種，參賽隊伍需設計和製作手動及全自動操作機械人，並利用機器學習模型，完成收割「稻米」的任務。圖片由中大提供

團隊隊長七次領軍出賽 經驗十足

中大團隊過去曾七次代表香港參賽，隊長、機械與自動化工程學系畢業生葉俊華，亦先後七次帶領師弟妹出戰亞太區大賽。他認為奪冠是隊友上下一心、排除萬難的成果，「今年賽規難度極高，對手也非常強勁。有賴中大團隊多年以來傳承技術成果及分享經驗，加上所有隊員群策群力，將每一個細節盡力做到最好。我們最後憑着穩定的表現，發揮最佳的水平，贏得比賽。」

落場的六位同學來自不同學系，包括(左起)陳樂澄(醫科 - 內外全科醫學)、石梓謙(人工智能：系統與科技)、馮卓翹(機械與自動化工程學)、鄭瑞光(計算機科學)、梁顥晉 (計算機學)及李梓洋 (電子工程學)。圖片由中大提供

中大醫學院 致力跨學科合作

「亞太廣播聯盟機械人大賽」是由亞太廣播聯盟舉辦的國際大賽，於2002年首次舉行，目的是促進亞太區青年交流工程和電腦科技的心得及技術，透過比賽切磋提升水平，促進國際交流。而中大機械人團隊「長驅植進」，早前於香港科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2024」奪冠，獲得代表香港出戰的資格。