城大首推「親善家庭計劃」　助非本地研究生融入港式生活

政府銳意將香港發展成為國際專上教育樞紐，城市大學為了推動非本地研究生適應和融入本地文化，首創「親善家庭計劃」，計劃吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭參與。接待家庭當中包括城大教職員、校友和宗教團體成員等。校方深信學生將可以透過計劃，多角度從社會、文化和語言層面透徹地認識香港。



由城大轄下的周亦卿研究生院首創的「親善家庭計劃」，在今年9月展開，為期十個月，吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭參與。計劃期間，接待家庭和學生每學期最少會面兩次，並會定期溝通與互動。校方鼓勵雙方共同策劃並參與彼此均有興趣的活動，例如聚餐、遠足、社區服務及運動等。

城大一眾管理層、接待家庭和參與計劃的研究生齊聚一堂，出席計劃下的首場聚會。（香港城市大學提供）

香港城市大學首創的「親善家庭計劃」在今年9月開展，為期十個月，吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭踴躍參與。（香港城市大學提供）

設3大目標 助跨文化互動融合

「親善家庭計劃」設三大目標，包括讓非本地學生有更多機會接觸本地社區加深對香港的認識，協助他們更容易適應香港生活，以及加強他們和本地參加者之間的跨文化互動和融合。

城大校長梅彥昌教授出席首場聚會時表示，認識香港社會的最好辦法，莫過於與本地居民建立聯繫，計劃正好讓非本地研究生與香港家庭連結，他們可藉此了解香港人的生活方式。