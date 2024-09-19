城大首推「親善家庭計劃」　助非本地研究生融入港式生活

撰文：金敏琍
出版：更新：

政府銳意將香港發展成為國際專上教育樞紐，城市大學為了推動非本地研究生適應和融入本地文化，首創「親善家庭計劃」，計劃吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭參與。接待家庭當中包括城大教職員、校友和宗教團體成員等。校方深信學生將可以透過計劃，多角度從社會、文化和語言層面透徹地認識香港。

由城大轄下的周亦卿研究生院首創的「親善家庭計劃」，在今年9月展開，為期十個月，吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭參與。計劃期間，接待家庭和學生每學期最少會面兩次，並會定期溝通與互動。校方鼓勵雙方共同策劃並參與彼此均有興趣的活動，例如聚餐、遠足、社區服務及運動等。

城大一眾管理層、接待家庭和參與計劃的研究生齊聚一堂，出席計劃下的首場聚會。（香港城市大學提供）
香港城市大學首創的「親善家庭計劃」在今年9月開展，為期十個月，吸引逾1,200名就讀研究課程的新生，以及逾180個接待家庭踴躍參與。（香港城市大學提供）

設3大目標　助跨文化互動融合

「親善家庭計劃」設三大目標，包括讓非本地學生有更多機會接觸本地社區加深對香港的認識，協助他們更容易適應香港生活，以及加強他們和本地參加者之間的跨文化互動和融合。

城大校長梅彥昌教授出席首場聚會時表示，認識香港社會的最好辦法，莫過於與本地居民建立聯繫，計劃正好讓非本地研究生與香港家庭連結，他們可藉此了解香港人的生活方式。

（左起）郭教授、梅校長、研究生院院長茹智遠教授和研究生院副院長劉智剛教授。（香港城市大學提供）
城大推出九大全球頂尖旗艦課程 致力培育未來領袖城大東莞開幕　李家超：推動大灣區高等教育合作邁上新台階城大設賽馬會熱流科學創科實驗室　兩相流研究提升核電安全及效率城大新設立計算學院　引領未來教育　應對全球數碼轉型
01教育
專上教育
香港城市大學CityU
大學生活