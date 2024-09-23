理大環保納米塗層　助建築物表溫降25度　有助住戶節省冷氣費

理工大學研究團隊成功研發一款環保輻射製冷納米塗層，能應用於建築物天台和外牆、路面等，毋須消耗能源即可將建築物表面溫度降低最多攝氏25度，室內溫度降低約2至3度，效果較傳統製冷塗層優勝，亦不會釋放有毒成份，而住戶預料每年可節省一成冷氣費。



現時新型塗層每平方米建築成本約12元，團隊料量產後價格會進一步下調。研究團隊同時獲理大碳中和科研基金支持，將新型塗層與雙面太陽能光伏板結合，在理大九龍塘學生宿舍天台使用，提高建築物發電量及降溫，料可年省12萬元電費。



環保輻射製冷納米塗層，由理大建築環境及能源工程學系教授呂琳帶領的研究團隊，聯同核心成員博士後研究員龔權研發。塗層以「碳量子點」（Carbon Dots）作為「光致發光」材料，令塗層能因應太陽輻射量自動調節製冷量，繼而降低室內環境溫度。

太陽光度強度越大 塗層冷卻效果越明顯

呂琳表示，許多建築材料都會吸熱但不會散熱，若長時間被陽光照射會令溫度上升，而傳統的被動式輻射製冷材料，不能根據環境變化自動調節製冷量。她稱，新型塗層利用「光致發光」材料，將太陽能轉化為光能，陽光愈猛烈，塗層的太陽光反射率愈高，塗層冷卻效果愈明顯，「所以在晚間或者冬天陽光減弱，也不會過度冷卻。」

團隊又曾在貨櫃屋頂實地測試，發現新型塗層冷卻效果比傳統塗層高。例如在貨櫃屋使用塗層後，能有效降低室內溫度，估計每年慳10%冷氣電費。若在城市使用新型塗層為建築物降溫，預計每平方米塗層料可為城市每年節省約97至136度電。

理工大學研究團隊成功研發一款環保輻射製冷納米塗層，塗層可因應不同需要而製成不同顏色。(理工大學提供)

塗層最少可用10年 適用常見建築物料

耐用程度方面，團隊經過兩年半測試後，發現塗層的太陽能反射率僅微跌2%。呂琳稱，「（新塗層）與一般建築物油漆沒有分別，想要最好效果可約8至10年後重新掃一遍，而且塗層可用於金屬板、混凝土、塑膠等建築材料。」

呂琳補充，新塗層的另一優點是透過碳量子點技術，解決不同顏色對塗層效能的影響，因此可以製成不同顏色配合不同需要，下一步將會為新型塗層申請專利，並計劃成立初創公司，將產品推出市場。

理工大學研究團隊成功研發一款環保輻射製冷納米塗層，研究團隊計劃將新型塗層與雙面太陽能光伏板結合，在興建中的理大九龍塘學生宿舍天台使用，提高建築物發電量及降溫，料可年省12萬元電費。(金敏琍攝)

博士後研究員龔權表示，現時新型塗層每平方米建築成本約12港元，「相信大規模量產後成本將會有下解空間。」