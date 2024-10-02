教大推行「非遺進校園」計劃兩年　21間中小學參與推廣非遺文化

香港教育大學自兩年前起推行「非遺進校園」計劃，透過教育課程和體驗式學習活動，向21間中小學推廣弘揚非遺文化。教大上周六（28日）在教大將軍澳教學中心舉行計劃教學經驗分享會暨項目成果展覽，教大校長暨宗教教育與心靈教育中心總監李子建表示，非遺是人類智慧的結晶，希望同學透過學習和傳承這些寶貴的非物質文化遺產，促進不同文化之間的交流，增強他們對國家民族文化的認同感和自豪感，提升國民身份認同。



全港中小學非遺問答比賽獲得「學校最佳表現獎」及「最積極參與學校獎」的學校代表，與教大校長李子建教授（左六）和康樂及文化事務署轄下的非物質文化遺產辦事處助理館長合照。（教大提供圖片）

教大由2022年推行「非遺進校園」計劃至今，開展了一系列活動，包括教師專業發展工作坊、校本支援、全港中小學非遺問答比賽、製作《香港非物質文化遺產教學指引及案例》教材及製作《香港非物質文化遺產項目介紹》影片等項目。透過該計劃，中小學生有機會認識香港非遺的六種技藝，包括茶粿製作、剪紙、紮作、印章雕刻、木家具製作及木偶戲。計劃原先預計為15間學校提供服務，但由於反應熱烈，最終擴展到21間中小學。

非遺傳承人木家具技藝師傅林池先生（右一）與參與者分享及示範木家具製作。（教大提供圖片）

在教學經驗分享會上，得獎學校獲頒發早前舉辦的「全港中小學非遺問答比賽」獎項。非遺傳承人林池先生分享及示範木家具製作，參與計劃的鴨脷洲街坊學校及順德聯誼總會胡兆熾中學代表，亦分享了在非遺承傳和教育實踐方面的經驗。活動吸引了不了中小學教師、教大師生及公眾參與，共同探討非遺的傳承與教育。