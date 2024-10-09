港專泳隊參加香港夏季蹼泳賽奪8獎　400米水面單蹼刷新香港紀錄

香港專業進修學校泳隊，於早前舉行「 2024香港夏季蹼泳賽」中勇奪佳績，合共奪得8獎，三年級學生麥可欣，在400米水面單蹼項目刷新香港紀錄，另一名僅訓練兩個月的港專一年級新生亦在5個蹼泳項目中奪獎。



麥同學在港專修讀運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士，本身是中國香港蹼泳隊成員，過去曾參與多項世界性及全國性賽事。今次比賽除了於競賽組女子400米水面單蹼中刷新香港紀錄之外，她亦於1,500米水面單蹼及混合競賽2x2x50米雙蹼接力中奪獎。

港專體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒期望麥可欣能在下月舉行的亞洲長距離邀請賽中再次為港增光。

香港專業進修學校泳隊於「 2024香港夏季蹼泳賽」中奪得8個獎項，圖左起為港專體適能、教練及運動管理高級文憑課程主任藍汶軒、體適能、教練及運動管理高級文憑一年級學生劉海柏、運動管理及訓練（榮譽）社會科學學士三年級學生麥可欣。（港專提供）

一年級生參加訓練僅兩個月即獲5個獎項

現時修讀體適能、教練及運動管理高級文憑一年級的劉海柏是首次參加蹼泳比賽，接受訓練僅兩個月，即在賽事5個項目中奪得佳績，包括50米雙蹼 、100米雙蹼和混合競賽 2x2x50米雙蹼接力第一名、400米雙蹼第二名及200米雙蹼第三名 。劉海柏表示，蹼泳與一般四式游泳不同，要用蛙鞋、呼吸器等用具才能下水，這令他感到很新鮮和好奇，因此在暑假開始參加港專泳隊接受訓練。

藍主任大讚劉海柏讚十分自律且目標明確，從沒有缺席任何訓練，而且每次訓練總是全情投入，發揮水準。他認為培育學生對運動的興趣及潛能是他用心教學的原動力。