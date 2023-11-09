QS亞洲大學排名︱香港6間大學排名升　港大重返三甲　北大續稱冠

國際高等教育資訊機構（QS）今日（8日）公布2024年亞洲大學排名，北京大學繼續蟬聯亞洲第一的寶座，香港大學則升兩位排第2，反超新加坡國立大學及清華大學。本港有10間院校上榜，六間排名均有進步，以城大升幅最多，升6位排第17位。



香港大學由第四名升兩名提升至第二名，反超新加坡國立大學及南洋理工大學。（資料圖片）

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本港10間院校上榜 6間排名有提升

本港共有10間資助和私大學上榜，當中有6間院校打入首100位，港大繼續成為眾院校之冠，於亞洲區排名第2位，較去年升兩位。

10間上榜院校之中，有6間排名均有進步。中大由去年的12名提升至第10，打入亞洲十大；城大由23名升至17名；科技大學則由去年14名跌一名至第15。都會大學首度上榜，排701至750位。

QS分析：港院校國際師生指標呈下降趨勢

QS高級副總裁Ben Sowter指，本港的大學在學術影響力方面表現出眾，但在研究產出方面稍顯落後，建議通過加強國際研究合作夥伴關係和招聘頂尖教職員工，以彌補這個輕微差距。另外，他稱，香港的國際化特色仍然對全球學者和學生具有很大吸引力，但國際教職員工和學生的指標呈現下降趨勢，反映大學領導者和政策制定者須專注提升香港作為頂級學習目的地的地位，以維持其在世界舞台上的競爭優勢。

中文大學由去年的第12名提升兩名至第10名，打入香港十大。（資料圖片／夏嘉朗攝）

新加坡國立大學跌一位 屈居第3位

整體表現方面，北京大學蟬聯亞洲第一的地位，新加坡國立大學跌1位，屈居第3位。清華大學與新加坡南洋理工大學「平分春色」，排第4位。第6至第10位依次序分別為浙江大學、復旦大學、韓國延世大學、高麗大學及香港中文大學。

Ben Sowter表示，今次排名雲集最多的亞洲大學，反映高等教育生態蓬勃發展，而且競爭激烈。他指出，印度院校的上榜數目超越中國，擴張的趨勢與該地區的經濟脈搏同步發展，印證印度是增長最快的地區之一的說法。

香港大學表示，一直致力成為亞洲的世界級大學，作爲區内的領先學府，一直以來為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，進一步提升港大在國際間的聲譽，推動行政長官最新《施政報告》中，把香港發展成國際專上教育樞紐的藍圖願景。