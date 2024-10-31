城大與劍橋合作首推獎學金　每年撥千萬資助20本科生赴劍橋讀碩士

城市大與劍橋大學露西．卡文迪許學院推出首個獎學金計劃。由2025/26學年開始，每年資助20名城大學生全額學費及生活費，赴劍橋露西．卡文迪許學院修讀一年全日制碩士課程，每年資助總額為1,000萬港元，為期5年。



城大表示，今年底將再赴劍橋尋求機會深化合作，希望將獎學金計劃擴展至全日制碩士以外課程。



城市大學成為露西‧卡文迪許學院「未來全球領袖計劃」的全球首間國際夥伴院校。金敏琍攝

城大每年撥千萬資助20學生赴劍橋升學 優先考慮弱勢社群

劍橋大學露西．卡文迪許學院是劍橋五大成員學院之一，轄下課程包括經濟學、法律、傳播、電腦科學、工程、社會及人文科學等課程。

即日起所有具備25/26學年攻讀碩士的城大本科生，均可透過校方申請入讀劍橋碩士，並必須以露西．卡文迪許學院為首選，方可申請獎學金。計劃截止申請日期為2025年4月30日，申請結果將於25年6月至7月期間公佈，校方除審視申請者學術成績外，亦會優先考慮弱勢社群學生。

除此之外，城大亦成為露西．卡文迪許學院「未來全球領袖計劃」的全球首間國際夥伴院校。計劃專門為碩士課程學生而設，參與計劃的學生將有機會接受應對如全球暖化、糧食危機、環球能源短缺等全球迫切危機的可持續發展方案培訓。

城市大學校長梅彥昌（左）及露西‧卡文迪許學院院長Madeleine Atkins（右）表示，獎學金計劃有助培育未來全球領袖。金敏琍攝

城大校長梅彥昌：無要求獲獎學生必須回港發展

城大校長梅彥昌表示，並無要求獲獎學生在劍橋畢業後必須回港發展，認為香港畢業生若可對世界作出影響及貢獻是正面事情。露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins表示，香港學生非常優秀而且願意接受挑戰，相信與城大合作的「未來全球領袖計劃」，會為碩士生提供在港跨國企業實習機會，以及有機會參與研究項目，相信有助吸引學生來港發展。