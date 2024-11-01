專上學院註冊修訂　港專：推動辦學質素非只監管　冀增自主空間

政府一直計劃修訂《專上學院條例》以加強對自資院校的規管，教育局已向立法會提交的文件，關注點之一是針對取消院校註冊（DQ）的條件，新修例建議如學院未能在局長指定的合理時間內，提出令其滿意的解釋及補救措施，可遭取消註冊，則走考慮學院採取補救措施後情況的相關條文。



香港專業進修學校校長陳卓禧今日（1日）接受電台訪問時表示，推動院校質素並不在於嚴格監管，但要加強其自我「造血」的能力，並解釋自資院校表面上有靈活性，但束縛比公立院校大，舉例指港專過往部分新課程未能成功開辦，他質疑或因課程非學術性，認為這影響自資院校「造血」能力，又指部分自資院校能快速發展，是因為享有政策上的自主空間。



香港專業進修學校賽馬會本科校園。

教育局提出修訂《專上學院條例》第320章，2020年就修例建議公開諮詢後，再提出修例方案。 教育局已向立法會提交文件，關注點之一是針對取消院校註冊（DQ）的條件，原有修例建議學院在「採取補救措施一段合理時間後」，仍未能令局長滿意，可被取消其註冊；新方案則刪去有關要求，只建議如學院未能在局長指定的合理時間內，提出令其滿意的解釋及補救措施，或沒有遵守其施加的條件或限制，可遭取消註冊。

明愛專上學院。（資料圖片 / 高仲明攝）

港專校長：推動院校質素並不在於嚴格監管 自資院校束縛比公立院校大

陳卓禧接受港台節目《千禧年代》訪問時指，香港現為國際教育樞紐，修例方案提及的新定位，讓自資院校有新發展空間。不過他認為，推動院校質素並不在於嚴格監管，因自資院校已受學術及資歷評審局監管，只須完善其角色則可。

他認為要加強自資院校自我「造血」的能力，加強其投入程度。他解釋，自資院校表面上有靈活性，但束縛比公立院校大，例如頒授學位及開辦新課程時間冗長，亦有其他嚴謹規定，舉例指港專不具自主空間，部份新課程未能成功開辦。他質疑或因課程並非學術性，影響自資院校「造血」能力，又指部分自資院校能快速發展，是因為享有政策上的自主空間。

大學聯招放榜，若同學未獲分配學位，仍可到部份自資院校申請報讀有興趣的課程。（資料圖片）

學院頒授學位權力轉交局長 港專校長：理順政府管治架構

比對教育局數年前提出的修例方案，當時提出批准學院頒授學位的權力，由行政長官會同行政會議轉授予常任秘書長。根據新一份立法會文件，教育局提出將有關權力轉授予局長。 當局亦建議，局長在考慮有關界別的人力需要、有關課程的可持續性、有關學院的策略計劃和過往營辦紀錄，或其他相關因素後，可以拒絕批准開辦課程的申請。

陳卓禧認為，今次修例理順了特區政府的管治架構，並解釋教育局局長以往沒有重要的法定權力；修例則把法定權力交予教育局局長，執行性權力則交予常任秘書長，體現了特首作為第一責任人。

教育局在文件指，為設立統一規管自資院校的架構，建議學院管治架構的法定要求，由原來的4層架構精簡為2層架構，廢除成立校務委員會和院務委員會，同時亦要求學院的校長和副校長作出註冊。教育局指，計劃明年把修訂條例草案提交立法會審議，以及公布更新的院校評審指引，於2026年內正式實施。