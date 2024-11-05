港人微塑膠攝入超歐亞地區五倍　理大學者開拓可持續海洋食品研究

隨著城市化進程加快和人口持續增長，香港的海洋環境面臨著海洋污染、過度捕撈和氣候變化等的嚴峻挑戰。理工大學食品科學及營養學系的研究團隊一直聚焦創新的海洋污染監測技術和海洋食品可持續性研究，包括監測微塑膠對海洋生態和人類健康的影響，以及重建珍珠貝礁等，回應社會面臨的可持續發展挑戰。



研究團隊正積極探討微塑膠對人體健康的潛在後果。(理大提供圖片)

塑膠廢棄物無處不在，塑膠微粒容易被海洋生物吞嚥並積存於體內，影響食物鏈的其他攝食階層，對海洋生態系統構成重大威脅。根據聯合國糧食及農業組織2023年最新統計顯示，每名港人每年平均消耗約65千克海洋食品，高於全球人均消耗量20千克三倍之多。

港人的微塑膠攝入率較其他歐亞地區高出五倍

理大食品科學及營養學系副教授方家熙領導的研究團隊，採用顯微拉曼光譜法（Raman microspectroscopy）的自動測繪技術，調查本地海洋食品例如青口所積存的微塑膠數量和特徵，發現平均每克鮮青口肉中含有0.2至1.8顆長度約為40 至1,000 微米的微塑膠，由此推測香港每年每人透過食用雙殼貝類，攝取微塑膠的數量可高達10,380顆，情況令人關注。為進一步證實微塑膠有機會被人體攝取，研究團隊分析港人糞便中微塑膠含量數據，發現港人的微塑膠攝入率較其他亞洲和歐洲地區可高出約五倍。

基於上述發現，研究團隊正在積極探討微塑膠對人體健康的潛在後果，並聯同理大其他學系研究利用氣泡屏障和細菌生物膜從海水中移除微塑膠的不同方法。

團隊透過先進三維技術，追蹤分析珍珠貝礁對本地生物多樣性的影響。(理大提供圖片)

與本地漁民合作支援可持續漁業發展

為改善海洋環境和增強生物多樣性，研究團隊於香港赤門海峽選定位置，利用人工養殖的珍珠貝重建珍珠貝礁，並透過先進三維技術，追蹤分析珍珠貝礁對本地生物多樣性的影響，同時利用珍珠貝的濾食特性作為生物監測工具，評估香港海洋污染情況，以改善水質。團隊亦與本地漁民在水產養殖技術方面合作，支援可持續漁業發展。

方家熙表示，海洋保育是一項長期而艱巨的工作，需要政府、學術界、企業和廣大市民的共同努力。他希望透過研究創新及社區教育提高保育意識，激發社群保護環境的責任感，為香港生態系統的可持續發展作貢獻。