港隊揚威世界技能大賽　少女櫥窗設計奪金蟬聯「世一」

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」於九月在法國里昂圓滿結束，香港代表隊取得1金1銀2銅及10項優異獎章，是自參賽以來最好成績。當中櫥窗設計少女突破自我界限成功奪金，同時成為香港隊最佳選手，使香港代表隊連續兩屆在世界技能大賽獲得「櫥窗設計」項目的金牌。



「2024年里昂世界技能大賽」的「櫥窗設計」項目最具挑戰的是四日內要完成櫥窗的設計、調色、製作和安裝，考驗陳詠琪的臨場反應和時間管理。(職業訓練局提供圖片)

香港知專設計學院活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪成功衛冕金牌的「櫥窗設計」項目。今屆賽題是「海洋生態的美」，向喜歡戶外活動和懂得享受生活的目標女性客戶，宣傳身體和面部護膚產品。參賽者需要在四日內完成櫥窗的設計、調色、製作和安裝，極考驗選手的臨場反應和時間管理。

陳詠琪形容，這次的作品是她人生至今最滿意的設計，故份外珍惜和感到自豪。當中最使她感到滿意的是在比賽中大膽地將她最擅長的顏色配搭發揮得淋漓盡致，整個設計以藍色為主調，配以桃紅、螢光橙等鮮艷顏色點綴，盡展其少女個性。

櫥窗設計概念是描述一位女生潛入海底，尋找寶箱的故事。整個設計以藍色為調，但配以桃紅、橙色等鮮艷顏色點綴。(職業訓練局提供圖片)

然而，是次比實並非一帆風順。陳詠琪在備賽過程中不幸患上重感冒，幸好有其導師細心指導及一眾師兄師姐請纓充當「智囊團」，大家在賽事期間不理時差，越洋透過視訊和拍片，出心出力教授她製作道具的技巧和秘訣。陳坦言，若果沒有這隊「黃金團隊」，自己難以靠一人之力登上金牌寶座。

國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民在「西點製作」項目獲得銀牌。(職業訓練局提供圖片)

今屆比賽另一焦點，是「西點製作」項目首次有香港選手躋身三甲。國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民在項目中奪得銀牌。此外，現已於初創雲端方案公司擔任雲端工程師的香港專業教育學院雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生温嘉智於「雲端運算」項目奪銅，而飛機維修工程高級文憑課程畢業生黃富東亦在「飛機維修」項目銅牌。