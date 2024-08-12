港年輕選手備戰世界技能大賽　首名女廚參賽　內向少女變廚神

有「技能界奧林匹克」之稱的「世界技能大賽」將於9月10至15日在法國里昂舉行，今屆香港隊出戰的項目及參賽人數均是歷屆之冠，共派出38名選手參與33個項目。



今屆選手中充滿年輕人成長蛻變的故事，例如「西式烹調」項目選手直言參賽改變其生命，得以建立自信及鍛鍊出專業技術。此外，比賽其中一個特色是與職業技能緊密接軌，當中有選手正於雲端方案公司工作，其老闆更是上屆同一項目的香港選手。



黃湘於ICI國際廚藝文憑畢業，她曾於不同廚藝比賽獲獎，建立自信。

世界技能大賽是全球最具規模的技能比賽，今屆共吸引超過70個國家及地區的約1,400名選手，在59個技能項目中比併。本港所有參賽選手均為職業訓練局（VTC）、建造業議會和製衣業訓練局合辦的「世界技能大賽香港代表選拔賽」的優勝者，以及經項目專家從多輪評核中挑選出來的香港代表，他們正密鑼緊鼓訓練，冀以最佳姿態出賽，再為港爭取佳績。

「社恐」少女變女廚神

當中參加「西式烹調」的代表黃湘是首位女廚師代表香港出戰此項目，她在國際廚藝學院（ICI）就讀國際廚藝文憑課程期間，曾於亞洲食品餐飲及酒店盛事「HOFEX 2023」的「香港國際美食大獎」中獲得西式烹調項目的銀獎；又曾於深圳和廣西的廚藝比賽獲獎，當她得知相關比賽時便主動報名。

黃湘（左）與「西式烹調」項目專家梁義忠（右）一同上繪畫班，以畫畫減壓和學習表達情緒，同時建立師徒感情。

除了恆常訓練外，要調節內向的性格參賽是黃湘面對的一大挑戰，但透過參加比賽結識志同道合的朋友，以及她早前於澳洲參與「2024 Global Skills Challenge」獲得西式烹調比賽銀牌，都使她信心大增並鍛鍊出專業技術，由當初「社恐」的少女蛻變成嶄露鋒芒的小廚神。 而負責訓練黃湘的項目專家、ICI國際廚務部課程經理（西式廚藝）梁義忠為了支持徒弟比賽，更與對方一起上繪畫班，以畫畫減壓和學習表達情緒。

温嘉智（左）現於學長伍善正（右）創辦的雲端方案公司工作，二人甚有緣份，伍善正不時向温嘉智分享雲端知識和參賽經驗。

雲端運算前選手兼老闆 傳承技能和經驗

VTC雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生温嘉智是今屆「雲端運算」項目的香港代表，而他現職公司的老闆更是上屆世界技能大賽同一項目優異獎章得主伍善正。兩人關係亦師亦友，伍善正除了鼓勵温嘉智參加比賽外，更與對方分享應戰的情緒調控及如何抗壓，承傳參賽經驗。

櫥窗設計新星

香港選手於上屆世界技能大賽的「櫥窗設計」項目奪得金牌，是香港自參加世界技能大賽所獲第三面金牌。今屆同一項目的選手，獲選出戰項目的香港知專設計學院（HKDI）畢業生陳詠琪被寄予厚望。

陳詠琪「少女心」強，她較擅長用色彩繽紛的顏色配搭設計櫥窗，有以視覺說故事的能力。

陳詠琪回想起要獲選為香港代表之路需要「過五關斬六將」，一共要經過五輪選拔賽，但她視選拔為挑戰自己的機會，並每次都嘗試使用新的設計及展示方法，最終成功脫穎而出，可說是一名實力擔當的選手。