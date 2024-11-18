樹仁推全港首個國際生大學先修課程　$8萬包宿舍畢業生可直升仁大

樹仁大學（仁大）為配合政府《施政報告》打造「留學香港」品牌及增加生源，於本學年開設全港首個「國際學生大學先修課程證書」（International Foundation Year Programme，IFYP），學生持有外國護照及滿足成績要求即可申請入讀。課程為1年全日制，全期學費8萬港元，費用已包括校內免費住宿。學生完成25個學分而GPA不少於2.0，並於IELTS考獲5.5分或以上，即可入讀仁大旗下其中16個本科生課程。首屆課程共15名學生，分別來自韓國、印度、巴基斯坦及緬甸等地，料明年8月畢業。



仁大首席副校長孫天倫表示，面對本地學生減少，新課程有助「自己學生自己搵」，開拓本科生的生源。她又提到，現時已收到不少下學年的入學查詢，當中以馬來西亞學生為主，又指受限於宿位，課程目前最多可以取錄60人，日後如有更多宿位可增加學額。



樹仁大學首席副校長孫天倫表示，仁大留意到英國不少院校都設有先修課程，有助吸引國際生，因此在該方面作出嘗試。（盧勁揚攝）

課程設基礎科目及專修科目 外出體驗香港文化

國際生如有意入讀仁大的「大學先修課程證書」，需持有外國護照，以及IELTS考獲5分或以上，並滿足國際考試（如IB、GCE或GCSE等）或地區考試（如馬來西亞教育文憑、新加坡劍橋普通教育證書、印尼SMA等）的要求。

課程總監陳芷盈表示，課程設有基礎科目及專修科目。基礎科目包括中文和英文，而專修科目則集中在下學年，學生可以選修數據分析、經濟學、心理學等科目。她又稱，先修課程其中一科會帶學生到香港不同地方，體驗香港文化，例如參觀大館及文武廟、到香港仔坐舢舨等，學生外出參觀後需要進行簡報。

樹仁大學大學先修課程總監陳芷盈於介紹課程時提到，學生於修讀課程期間，有機會到訪香港不同地方，學習及了解香港文化。（盧勁揚攝）

15名學生成功入學屬奇蹟 學校設祈禱室、飯堂推清真食物

孫天倫透露，由於課程全港首創，入境處未曾處理同類課程的學生簽證申請，仁大多次與處方溝通後終成功解決學生簽證問題，令學生得以趕及9月來港就讀。

她指，學生只要滿足最低要求，都一定可以升讀仁大本科課程，其他大學如有意錄取仁大先修課程畢業生，則需要向教育局申請承認該資歷。

仁大為開辦課程，亦於校內增設祈禱室，以及於校內兩間飯堂提供清真食物，吸引穆斯林學生入讀。孫天倫稱，學校正想辦法增加宿位，稱「宿位永遠都唔夠」，但目前尚能應付需求，校方亦有考慮是否購買酒店增加宿位，但現時政府未有提供資助。。

孫天倫稱，學校現時錄取的非本地本科生已經達到政府設定的20%上限，絕大部分來自內地，建議政府若有意打造「留學香港」品牌，應為海外生提供更多獎學金吸引學生來港。至於宿位問題，目前仁大宿位，

穆斯林學生對學校提供清真食物感驚喜

Muaarij Haiber來自巴基斯坦，他指仁大的先修課程設有數據科學科目，是他的興趣所在，是選擇入讀的原因之一。（盧勁揚攝）

3位首屆先修課程的學生，包括來自巴基斯坦的Muaarij Haiber（Muaarij）、緬甸的Htet Htet Oo Wai（Htet Htet）及韓國的石璨宇（Chan Woo Seok）。Muaarij稱自己比較過不同地區的同類課程後，認為仁大課程是最佳選擇，課程可選修數據科學的科目，符合他的興趣及升學目標，日後計劃留港升學取得學士以至是碩士學位。

Htet Htet提到自己有意接觸不同文化及教學方法，所以選擇來港升學，更只申請了仁大先修課程，對於能夠入讀感到十分興奮，未來會留港升學。石璨宇（Chan Woo Seok）則指自己希望到亞洲地區留學，所以選擇香港，希望於留學期間接觸更多香港文化。他又說自己曾在英國留學，但受到歧視，在香港則沒有相關問題。