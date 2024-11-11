中大本學年收800非本地新生　與私人發展商洽覓住宅酒店做宿舍

本學年起八大非本地生收生上限增加至資助學額40%，中文大學今年取錄800名非本地本科生，相當於本地學生的25%，當中以內地生佔比最多，達到六成。



中大入學及學生資助處長王家徹表示，在增加招收非本地生同時，住宿等配套相當重要，強調要「睇餸食飯」，不能為了追指標，而忽略學生需要。他預料隨着非本地生增加，學生宿位將愈加緊張，目前中大正與私人發展商洽談，將住宅及酒店單位用作學生宿位。



中大入學及學生資助處長王家徹（中）。（吳綽詩攝）

非本地生有約6成來自內地 未設「硬指標」速達招收限額

王家徹表示，中大本學年招收了約800名非本地本科生，是本地本科生人數的25%，來自超過27個地區及國家，其中6成是內地生。他指以邁向多元化為長遠目標，去年已制定招收非本地生的5年計劃，但不會設立幾年內要達到4成的「硬指標」。

他預料，明年將有更多非本地生，但增幅不大，因為需要「睇餸食飯」，確保有足夠配套，包括住宿、教師及就業機遇等，形容大學「責無旁貸」。他指若中大用盡4成限額，即每年收1,400名以上非本地生，惟現時在校宿位短缺，因此中大除了增建校內宿舍，亦正與私人發展商洽談，將住宅及酒店單位用作學生宿位。

他補充，有書院在興建新宿舍時，亦響應教資會增加非本地生限額，而有相應目標。他指現時非本地生獲3年宿位保證，期望政府繼續補足需要，又對北都教育城釋出鄰近宿舍空間，表示歡迎。

至於師生比例，他強調須保持教授和研究人員的質素，不能為了追上收生人數，而降低招聘標準，影響學習經驗。

王家徹（左一）表示，八大須攜手合作，增加香港品牌的認受性。（吳綽詩攝）

假學歷情況可控 建議教育局牽頭設統一標準

他認為，香港未及英美、澳洲、甚至新加坡的頂尖大學，因此要八大攜手合作，「做大個餅」，增加香港品牌的認受性。他舉例，最近大學校長聯席會議的各院校合作，一同到印尼、日本、馬來西亞、阿聯酋、泰國等10多個地方招收學生，又參與教育展，例如到杜拜的重點中學，每日向100至300名學生介紹香港院校。

另外，他指中大上月亦與浸大合辦活動，邀請10個國家的教育界人士來港一周，認識兩間本地大學，預計明年3月會再舉辦。內地方面，他指中大每年亦舉辦20個地方的老師校長訪問團。

被問到假學歷風波會否影響非本地生留學香港的信心，王家徹認為情況暫時可控，相信不會有太大影響。他再次重申校方對此「零容忍」，建議教育局牽頭，在學歷認證上設統一標準，讓各大專院校跟從。

非本地生有意留港發展職涯 申請為永久性居民

3名分別來自泰國、哈薩克斯坦及廣西的中大非本地生均表示，有意繼續留港發展職涯。其中來自泰國的Nawapon今年從計算機科學畢業，現於該學系擔任研究助理，並計劃明年留港攻讀博士；日後希望留港工作，成為香港永久性居民。來自廣西、主修環球經濟與金融跨學科的四年級生劉志穎亦表示，在港獲得不少實習及工作機會，如果獲先前任職的香港公司聘請，會繼續留港發展。