浸大開辦數位未來與人文學新課程　另新增7個跨學科第二主修

浸會大學近年發展跨學科課程，在2025/26學年新推「數位未來與人文學科文理學士」，另新設7個跨學科的第二主修科。此外，浸大亦在現有的體育及康樂管理課程下新增「運動科學」主修，內容結合分子生物學、中醫藥等學科。浸大副校長（教與學）周偉立表示，相關課程設計是回應社會需求，並非因應大學有意籌辦第三間醫學院而設。



新開設的「數位未來與人文學科」跨學科課程提供約40個學額。課程涵蓋人文學科、數碼技術，數位未來及全球挑戰等，並會提供實習機會。課程主任李建深表示，預料畢業生除了在傳統領域如市場營銷、社會及科技研究等領域更具競爭力外，亦可成為數位內容專家、創新政策分析師等新興工作。

此外，浸大亦新設2個兩年制跨學科銜接學位，其中運動產業管理課程共提供約60個學額。是市面上首個結合運動與商業的跨學科課程。至於互動媒體出版課程則提供40個學額，內容包括數位藝術、視覺傳播等。

大三學生可自由選修跨學科第二主修

浸大亦推出7個跨學科第二主修課程，供三年級學生自由選修。周偉立預料，下學年起就讀跨學科課程的本科生比例，將由現時的一成上升至三成，總數約900人。

浸大副校長（教與學）周偉立預料，明年起就讀跨學科課程的本科生比例，將由現時的一成上升至三成，約900人。（金敏琍攝）

浸大亦在現有的體育及康樂管理課程下，新增「運動科學」主修，課程結合分子生物學、中醫藥等。周偉立稱，課程回應社會對相關人才需求，並非因學校有意申辦本港第三間醫學院而設計。

料非本地生數目3年內增至四成上限

本學年起，八大非本地生的學額有兩成提升至四成。浸大教務長程淑麗指，今年度非本地本科生約超過1,300人，佔限額兩成，當中內地生佔大多數。她表示學校會循序漸進取錄更多非本地生，預料3年後非本地本科生人數會增至四成上限。