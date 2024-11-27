THEi高科院開辦工商管理數碼轉型碩士　學生可到數碼港實習

國家《十四五規劃綱要》支持香港發展成為國際創新科技中心，高等教育科技學院（THEi 高科院）開辦首個工商管理（數碼轉型）碩士課程，培訓創新科技及數碼轉型產業的人才。在高科院與數碼港商 ‧ 校合作下，數碼港將為課程提供創科案例研究，並在園區內為學生提供實習機會。



學數碼技術用大數據分析 重塑商業和營運模式

工商管理（數碼轉型）碩士為一年全日制課程，將於明年2月開課。課程旨在讓學生掌握數碼化技術如何運用大數據進行分析，重塑商業和營運模式，從而推行更精準的營銷。課程分別設有「數碼業務和領導力」及「數碼科技與創新」兩個分流，學生能系統性地學習數碼時代企業轉型管理的新趨勢和方法，為推動傳統企業數碼轉型做好準備。

數碼港與THEi 高科院的商 ‧ 校合作，針對市場及行業對相關專才需求，培養數碼轉型領域的人才。（THEi高科院提供）

與數碼港合辦研會 提供案例研究

高科院與數碼港的商 ‧ 校合作，針對市場及行業對相關專才需求，培養數碼轉型領域的人才。數碼港將提供社群企業的行業見解和案例研究，並與高科院於數碼港園區內舉辦聯合研討會，與學生分享實際商業案例和解決方案。此外，數碼港亦將在園區內支持及推廣實習機會，及協助組織網絡拓展活動，並積極探索與碩士課程目標一致的創新計劃。

高科院校長劉建德教授表示，冀望未來將繼續探索並尋求更多元的方法，加強商 ‧ 校合作，為市場培育一批批與時並進且掌握數碼技術的專才。