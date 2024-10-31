港專夥清華研發「雪鴞2」信息系統　南極考察通過惡劣天氣測試

港專學院（港專）與清華大學蘇州汽車研究院共建「航天安全及人因工程聯合實驗室」，共同研發「雪鴞」2信息系統，可適用於南極內陸極端工況「大型載具智慧物聯網終端安全監測與健康管理系統」，並已順利完成了在中國南極昆侖站的全部技術測試與性能驗證。



譚耀宗稱港專成功參與國家級科考任務，展示了其科研能力。(港專提供圖片)

港專日前舉行「港專x清華大學蘇州汽車研究院中國南極考察『實施國家重大任務階段性科技成果』傳媒發布會」，清華大學蘇州汽車研究院院長成波教授率領科研及任務代表團，包括任務專家、載荷專家、科研專家等出席。

港專校董會榮譽主席、原全國人大常委譚耀宗致辭時表示，港專與清華的科技研發與專案合作，是以國家戰略任務為導向、以關鍵技術突破為主旨，以及是工程裝備研發為核心設定。中國第40次南極考察任務的圓滿完成不僅是中國在極地科考領域的重要里程碑，更是國家科研實力的集中體現。他說，這次港專成功參與國家級科考任務，展示了港專的科研能力，成為邁向應用科學大學的基礎之一。

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，港專與清華大學蘇州汽車研究院是次合作是展現了團隊在網絡安全保障和工業物聯網領域的雄厚實力，也是對香港科研實力的充分肯定。(港專提供圖片)

創新科技及工業局局長孫東則說，這次合作涵蓋了資訊收集、採集和傳輸等關鍵技術，取得了令人矚目的成果，他非常樂見有越來越多的香港科研團隊參與國家級的重大科研項目，除了證明香港的創科實力外，更展現香港科技界助力國家科技走向自立自強的積極擔當。