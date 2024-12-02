理大與泰晤士高等教育合辦人工智能全球論壇　匯聚逾10國近40學者

理工大學與泰晤士高等教育合辦的「人工智能時代的高等教育」全球論壇於日前（11月29日）舉行，活動雲集逾10個國家及地區近40位學者和思想領袖，共同探討人工智能對高等教育發展的影響，以及院校之間的合作機會，攜手應對挑戰，迎接機遇。



理大校長滕錦光表示，作為創新型世界級大學，理大將培育人工智能時代的引領者作為首要任務。（圖片由理大提供）

理大望集各方助力 令香港成國際創科中心

理大是全球首間將人工智能納入本科生必修課的大學，理大亦已成立數據科學及人工智能學系，明年將成立計算機及數學科學學院。校長滕錦光指出，人工智能發展正改變社會，不論是工作、學習和生活方面，期望集合各方的助力，令香港成為國際創新科技中心。

泰晤士高等教育亞太區總裁Simone Dilena女士表示，論壇匯聚全球高等教育界領袖，通過這個重要的交流平台，共同探討如何把人工智能所帶來態度和概念的轉變，帶進全新的發展局面。（圖片由理大提供）

泰晤士高等教育亞太區總裁Simone Dilena認為，人工智能隨着過去兩年飛躍式的發展後，已徹底改變高等教育的格局，論壇匯聚全球高等教育界領袖，期望能帶出未來人工智能的發展態度和概念的轉變。

探討如何善用人工智能 平衡倫理風險

論壇舉行了2場「學界領袖對談」環節，邀得香港、內地及海外高等院校的校長及管理層成員，就高等教育領導力應如何善用人工智能，以及促進創新與共融的主題進行討論和交流，又分享如何有效將人工智能融合到教學和研究的實踐經驗，當中包括協助來自弱勢社群的學生克服學習障礙；同時亦有就高等教育要如何平衡人工智能的倫理風險，以及整合到學術政策和課程提供建議。

學界領袖對談環節邀得香港、內地及海外高等院校的校長及管理層成員，就人工智能與高等教育領導力、如何善用人工智能，以促進創新與共融等議題進行深入討論和交流。（圖片由理大提供）

此外，4場小組討論則圍繞人工智能對推動教學、研究、創新創業和造福社會的關鍵作用作出分享。與會講者強調，高等教育機構應制定長遠策略，加強相關領域的研究和應用，亦探討了人工智能對可再生能源、可持續農業和城市規劃等領域的應用案例，以應對氣候變化問題。

展示多個人工智能科研項目 參觀六面平台大型延展實境混合教室

同場更設有教育與創新科技展覽，展示多個由理大學者領導的科研項目，以及創新教學方法和學習軟件，包括運用邊緣人工智能技術的食物品質檢測系統、管道缺陷檢測機械人、「最後一厘米」無人機包裹遞送方案、人工智能輔助時裝設計的項目，以及結合生成式人工智能技術的學習輔導平台等。

出席嘉賓亦獲安排參觀校全球首個六面CAVE 平台大型延展實境混合教室「混合沉浸式虛擬環境」（HiVE）、航空服務研究中心，以及多次參與國家及國際深空探測任務的深空探測研究中心等。