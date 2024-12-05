香港青年科學院院長岑浩璋：冀培育具社會責任年輕科學家

港府近年全力建設國際創新科技中心，力爭以科技創新打造新質生產力，並鼓勵年輕人將創新意念轉化為實際行動。 香港青年科學院院長岑浩璋昨日（4日）與傳媒茶聚時表示，本港科研實力基礎紮實，正在邁向新的階段，希望在此基礎上可培養出更多出類拔粹和具社會責任的科學家，並把他們的科研成果轉化落地，帶到普羅大眾之中，好好發揮本港的科研優勢。



香港青年科學院院長岑浩璋表示，本港科研實力基礎紮實，冀培養出更多出類拔粹和具社會責任的科學家。（蕭輝浩攝)

第二屆青年科學家峰會將於12月13日在香港科學園舉行，將會邀請超過20位來自不同地區的傑出青年科學家、知名學者及專業人士，圍繞四大範疇作演講及研討。議題包括青年科學家對公共政策的貢獻、大學深科技解決方案的成果轉化與商業化、培養青年科學家成為世界級學者的成功故事，以及支援在校學生的科學普及化。

岑浩璋表示，當要推動香港建設成國際創新科技中心時，與來自國內和海外不同科研專家的交流和經驗分享十分重要，此舉不但有助持續關注本地青年科學家的成長，亦有助其他人士更認識香港的科研發展和加強合作，除了有助吸引人才來港發展外，亦可促進不同的投資機會，發掘本港有潛質和實力的科研人才。

港發展機會多

對於本港有甚麼優勢吸引人才留港發展，岑浩璋認為，港府有不同的政策和基金支援年輕研科人才，並認為香港不需要和大灣區比較，因為兩地在政策上有不同的互補，並認為香港的國際交通網絡便利，亦背靠祖國，留在香港的發展機會只會越來越多。

岑浩璋認為，峰會不但有助吸引人才來港發展，亦可促進不同的投資機會。

被問到香港在科研上有何弱點時，岑浩璋認為，社會應聚焦看本港如何發揮自身的科研實力而非弱項，例如如何讓社會大眾在日常生活中感受到本港的科研成果，「原來這個產品是由香港發明」、或者是「香港科學家發明」。 他又說，香港這個小小的城市，能有五間大學躋身全球百名以內的大學是件非常難得的事，認為社會應思考如何好好利用這些優勢。

除了在下周五的首場峰會，本屆峰會亦將在明年2月、4月和6月舉行3場會議。岑浩璋相信，青年科學家峰會作為一個國際的學術交流平台，不但可以讓全球頂尖科學家聚首一堂，亦有助社會見證本地年輕科學家如何一步一步地蛻變成為國際級大師，以及深入了解本港整體科研環境，由產出以致轉化落地的過程。他期望，峰會有助推動跨院校、跨學科的交流，同時培養青年科學家的社會責任感。