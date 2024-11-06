QS亞洲大學排名｜港7大學排名升　城大第10位　香港三大重新執位

國際高等教育資訊機構（Quacquarelli Symonds，QS）今日（6日）公布2025年亞洲大學排名，香港大學繼續蟬聯亞洲第二，首位由北京大學第三年「坐陣」。本港有11間院校上榜，7間排名均有進步，中大亦升4位排第6位，城大首次打入頭十位，由第17位升至第10位，力壓科大，「香港三大」因而要重新執位，由「港中科」變「港中城」。



QS今（6日）公布2025年亞洲大學排名，香港大學蟬聯亞洲第二。（資料圖片）

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本港11間院校上榜 中大由第10位升至第6位

本港共有11間資助和私立大學上榜，入首100位的院校維持在6間。港大繼去年位居第二，今年繼續稱亞。

資助大學方面，中大、城大、科大及理大的排名均有上升。中大由去年第10，升至第6名；科大由去年第15，升至第11；城大超前科大排第10，打入亞洲十大；而理大亦升6位，排名17。

至於自資院校，3間排名有上升。樹仁大學去年排351-400，升至342名。都大及恆大有較大躍進，去年分別排710-750位、及601-650位，均升至541-560位。

浸大、嶺南排名跌 教大首次上榜排212位

另外，兩間院校排名下跌，浸大去年排64，跌至第71位；嶺南大學則由第167名，跌至188。教育大學首次上榜，排212位。

香港大學表示，作爲亞洲一所國際化的大學，其在最新排名中的優秀表現，相信將有助實踐特區政府倡議的「留學香港」品牌，把香港打造成為國際專上教育樞紐的政策方針。

城大校長梅彥昌：續吸引全球優秀人才 貢獻「留學香港」品牌

城大表示，在這項排名獲認可為全亞洲首1%大學，印證香港為最佳留學城市之一，並積極推動香港作為國際專上教育樞紐及打造「留學香港」品牌。

校方指出，城大在「全球拓展」的三項分項，包括「國際教師比例」、「入境交換生比例」及「外出交換生比例」位列亞洲第一，當中「國際學生比例」分項亦取得滿分；此外，城大在「學術聲譽」、「論文篇均引用率」，以及「教員人均論文數量」均表現卓越。

QS今（6日）公布2025年亞洲大學排名，城市大學首次打入頭十。（資料圖片）

城大校長梅彥昌表示，這次排名打入亞洲十強，彰顯大學在學術科研方面穩步向前，力求創新卓越；城大將繼續推動富啟發性、互動性和創新性的教育，吸引全球優秀人才，培育更多具備全球視野的未來領袖，為打造「留學香港」品牌和建設香港成為國際專上教育樞紐作出貢獻。他指今年適逢是城大慶祝成為大學30周年，先後成立了創新學院、數碼醫學研究院、計算學院及香港人工智能與科學研究院，進一步促進研究成果轉化為實際應用。

城大在「全球拓展」的三項分項位列亞洲第一，當中「國際學生比例」分項亦取得滿分。(城大提供圖片)

QS分析：港府推廣「留學香港」品牌可吸引全球人才

QS高級副總裁Ben Sowter指，本港院校整體進步率達45%，在教學資源、研究產出、國際生人數均見進步，對海外人才十分吸引；惟研究產出仍稍見挑戰，僅兩院校在這方面位列首百名。

他提及，港府推廣的「留學香港」品牌，將可繼續吸引全球人才，擴展香港的國際生基數。他亦指，香港在全球學術及研究上的強項是良好定位。

北京大學第三年位居榜首

整體表現方面，北京大學第三年位居榜首，新加坡國立大學及新加坡南洋理工大學分別維持在第3及4名。復旦大學由去年第7位，升至第5位，而清華大學則跌3名至第7。第8及9位分別是浙江大學及韓國延世大學。