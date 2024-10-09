THE世界大學排名｜中文大學列44位創最佳成績　段崇智：餞別禮物

最新泰晤士高等教育世界大學排名2025（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）今日（9日）出爐，本港有六間大學躋身全球首300位內，當中香港大學維持排名世界第35位，香港中文大學升九級，躋身全球44位。連同內地清華大學、北京大學、復旦大學及浙江大學，內地及香港共有六間大學躋身全球首50位內。



中大校長段崇智表示感到非常自豪，「這個重要的里程碑，反映了每一位中大成員的不懈精神和卓越表現，尤其在研究和知識轉移方面屢見突破。」將於今年底提早離任的他形容這個成就「絕對是一份溫暖人心的餞別禮物」。



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首七位為英美大學 牛津大學蟬聯世界第一

THE世界大學排名2025涵蓋全球115個地區共2,092所大學。排名由五大一級指和18項二級指標標構成，涵蓋了大學的教學、研究、知識轉移和國際化等核心任務，對研究密集型大學進行評估。

前七位大學均是英國及美國大學，英國牛津大學連續第九年蟬聯世界第一位；美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）由去第三位升上第二位；美國哈佛大學升一位，躋身三甲。

中文大學在THE世界大學排名列44位，創最佳成績，也成為內地及香港第六間大學躋身全球首50位內。圖為早前一個微型雕塑展，展示中大校園。（資料圖片)

香港大學排名35位 浸會大學升上251至300位

在全球首100名內的大學，香港佔了五間。當中香港大學保持在世界第35名，是排名最高的香港院校；香港中文大學則從世界第53名上升到世界第44名，上升九級，躋身全球首50位內；科技大學微跌兩級至66位。

城市大學及理工大學排名都有上升，分別位列第80位及84位，兩校排名差距稍為縮窄。浸會大學排名都上升，介乎251至300位，令香港在首300位內的大學增至六間。

中大創最佳排名 校長段崇智：溫暖人心的餞別禮物

中文大學表示，這是中大在THE排名榜自推出以來的最佳成績，更於「研究質量」範疇高踞全球第13位，連續九年打入全球百大。校長段崇智表示感到非常自豪，「這個重要的里程碑反映了每一位中大成員的不懈精神和卓越表現，尤其在研究和知識轉移方面屢見突破」，「研究質量」更是深受認可，這從近期多位出色學者及多個創新項目獲批大額研究資助可見一斑，例如中大有七個項目於政府「產學研1+計劃」中獲得資助，數量為全港院校最多。

中大表示，於本年度的排名中，中大共有六項績效指標取得滿分100分，分別為「機構收入」、「研究生產力」、「研究收入」、「卓越研究」、「專利」和「國際教職員」；其他指標中，以「研究聲譽」較前一年進步最為顯著。

將於今年底提早離任的段崇智說：「在我七年中大校長任期即將完結之際，這個驕人成就絕對是一份溫暖人心的餞別禮物。非常感謝中大！」

中大校長段崇智校長（右二）恭表示，在七年中大校長任期即將完結之際，中大獲得最佳成績，形容是「一份溫暖人心的餞別禮物」。（資料圖片／梁鵬威攝）

城大校長梅彥昌：印證科研方面力求卓越和創新

城市大學表示，多個評審指標中表現卓越，在「產業」指標再獲滿分並再度列全球第一；在「國際展望」及「研究質量」方面的表現同樣出色，前者得分連續六年位列全球第二，彰顯城大在促進產學研及國際化合作方面的豐碩成果。

城大校長梅彥昌說，作為一所年輕大學，城大近年發展蓬勃，備受本地社會及國際認可，印證城大致力推動富創新性、啟發性和互動性的教育，在科研方面力求卓越和創新。他續說，城大會繼續秉持「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，提供更多機會予城大師生，成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會和世界作出貢獻。

浸會大學表示，今次排名由301-350位上升至251-300位，這是自2012年以來，浸大在該排名中的最佳表現，特別是在研究質素和研究環境方面有顯著提升。浸大歡迎有關排名結果，並會以此作為提升教學和研究水平的重要參考。校方稱浸大不斷強化其跨學科教學與研究能力，通過結合創意文化、科技應用與多元化學習體驗，浸大成功培養了一個具備創意、廣闊視野及多方面才能的學者和學生社群；浸大尤其專注於創意媒體、健康與藥物研發、人文和文化，以及數據分析與人工智能等關鍵領域，積極拓展和深化跨學科的創新研究，並致力推動成果轉化，以惠及社群，為社會發展作出貢獻。