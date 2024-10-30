港產科研精英回流獲獎　指港創科須善用優勢、STEAM教育有成效

香港政府近年提倡要「搶人才」，吸納世界各地精英來港。正當大家目光聚焦於其他地區人才身上時，港產科研精英傅凱駿（Adrian）於2021年回流香港，加入科大成為物理系助理教授，以香港作為科研及教學基地。傅教授於去年憑著研究量子材料得到科研獎項後，今年以研究電子粒子行為提出「拓撲帶對稱性指示器理論」成為「亞洲青年科學家基金項目」得獎科學家並獲得研究資金。他指自己研究範疇的終極目標是想將電子設備縮小，以提供更多功能，帶出其他可能性。



傅教授是會考及高考狀元，2018年於美國哈佛大學博士畢業後曾留美當研究員。他近年屢獲科研獎項，對於政府目標打造香港做國際性科研中心，他坦言本地做科研有不少客觀因素限制如土地問題或薪金問題，大型項目實在難以進行。不過，他認為香港現時仍有許多世界級科研團隊、地理優勢，社會要思考如何運用及整合以上資源，選擇適合的科研項目，發揮香港得天獨厚的優勢。



科技大學物理系助理教授傅凱駿今年憑著研究電子粒子行為提出「拓撲帶對稱性指示器理論」成為「亞洲青年科學家基金項目」得獎科學家。（歐嘉樂攝）

創新是好事也是難事 發展須善用獨得優勢

傅教授作為香港科研界頂尖人才，被問到政府將計劃投入不少資金進行科研創科，目標打造香港成為環球科研中心，他表示：「作為受惠人士，當然覺得非常好。我覺得創新是好事，亦是難事。有一類型項目在全世界幾受歡迎，但如果香港本身先天條件不適合，可能要想下怎樣運用資源才算理想。」

科技大學物理系助理教授傅凱駿直言，創新是好事也是難事。（歐嘉樂攝）

傅指自己因從事理論型研究，不需要龐大儀器同實驗室空間，但有些項目受制於客觀環境因素影響難於在港進行，例如農業研究，明顯沒有足夠土地可以供應；某些項目需要100個、1000個基礎研究員，香港生活成本高，很難提供足夠薪酬聘請人才。不過傳認為香港於另一方面仍有其優勢，像是本地已擁有非常多世界級研究團隊，加上文化及地理位置與內地相近，不少國內人才願意留港發展。他認為發展科研創科要先思考適合本地環境的項目，之後再考慮招攬人才方向，運用既有良好資源，才可發揮香港得天獨厚的優勢。

STEAM教育彰成效 直言每一代比上一代進步

傅教授既在科大進行研究，亦有教書培訓本地人才。談到香港政府近年在教育界重點推行的STEAM教育時，他直指方向有成效：「以我的本科生學生為例，他們現時已經懂得自己研發 transformer模型（變換器），我們經常所講的ChatGPT就是其中一種。自問我仍然是本科生的話，都自覺無法可以做到，所以每一代都比上一代進步。」不過他也提到以上「跨學科」的教育模式，是否適合高等教育就值得再思考，「高等教育應該專注較小的範疇，在該領域中行到最前。原理上與跨學科學習沒有相違背，但畢竟每個人時間有限，畢業時要將跨學科中每一科都學到深入就非常困難」。

科技大學物理系助理教授傅凱駿進行研究外亦兼任科大物理系助理教授，指政府在中小學推行的STEAM對學生有成效。（歐嘉樂攝）

最後傅教授亦鼓勵有志向科研發展學生，說：「做科研要有一股傻勁，做學術成功率好低，但不代表不做。」他指做科研就好像中六合彩一樣，好難中都會有人中的，未嘗試過就不知道。如果覺得自己有這個機會，可以承擔風險，繼續嘗試做落去，亦都要提醒自己不可以轉牛角尖，客觀現實不容許就要另覓出路。