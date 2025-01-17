都會大學招收內地生重面試表現　增宿位設獎學金及廣東話班助融合

政府推動本港成為國際教育樞紐，吸引外地學生來港留學。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意訪問都會大學（都大），整合內地高考生申請2025/26學年入讀都大的資訊。



都大於2024年獲批為應用科學大學，同時是本港唯一具自我評審資歷的自資大學。在2023/24學年，都大非本地生申請及錄取人數均連續5年創新高，按年增加18%。因應學生人數增長及配合教研所需，校方亦推進一系列校園發展項目配合。都大於2024/25學年啟用位於紅磡、全新的學生宿舍MU88，入住的學生以一年級非本地生為主，另外位於何文田的新校舍亦計劃於2028/29學年啟用。



都會大學去年舉辦「都會盃」三人籃球賽，廣邀18支來自港、澳、內地及新加坡的高等教育院校隊伍參加，加強學生間的文化交流。(都會大學提供圖片)

非本地生取錄人連續5年創新高

都大是本港唯一具備自我評審資格的自資大學，2024/25學年入讀學士學位的新生當中，非本地生申請及錄取人數均連續5年創新高，按年增加18%；以內地高考成績報讀人數亦穩步增加。

都大發電郵通知面試資訊 提醒定時查閱

目前都大非本地生限額20%，主要在內地通過自主招生方式招收應屆高考生。至於非應屆高考生、海外學生、或持其他國際課程（如IB Diploma、SAT等）的學生，可循直接招生途徑申請。

都大強調，校方並沒授權中介或代理任何程度權力招收取錄學生，有意報讀都大的所有非本地生，均須於都大網上入學申請系統遞交入學申請。

有意報讀的非本地生，可留意都大網頁。學校將於2025年1月中開始，接受內地應屆高考生申請；非應屆高考生、海外學生或持其他學歷的人士之申請期則由每年10月起至翌年5月為止。

都大提醒學生，大學一般以電郵聯絡申請人補交資料及參加面試，學生應確保申請表內的聯絡資料，包括電郵地址準確，並定時查閱電郵，以免錯過重要訊息。

面試評估申請人學習動機、興趣及能力

此外，都大亦著重申請人英語水平，及面試表現進行評估，建議學生提前為面試作準備。都大指，面試主要是了解申請人的學習動機、興趣、能力，以及他們對有關課程的基本認識，以評估其是否適合修讀該課程。如有需要，或會建議面試人考慮其他更合適的專業學科或課程。

非本地一年級新生 入住新宿舍MU88

因應學生人數增長及配合教研所需，都大於2024/25學年啟用位於紅磡、全新的學生住宿MU88，首階段向非本地新生提供200個房間。

此外，都大亦與一些私營住宿營運者協調，安排旗下公寓供都大學生以用者自付形式租住，當中包括位於紅磡的Y83，以及鄰近鑽石山和啟德港鐵站的日新舍（Sunny House）。

此外，都大位於何文田發展新校舍發展計劃，將配備不同類型的教學設施及公眾活動空間，新大樓預計於2028/29學年啟用。

都會大學擬建新校舍大樓位於何文田，毗鄰都大正校園及賽馬會護理健康學院，總樓面面積相當於現有校園空間約42%，預計於2028年落成。(都會大學提供圖片)

設多項入學獎學金 最高可免全年學費及獲生活津貼

為表揚及鼓勵學業成績卓越及在非學術領域有優秀表現的學生，都大設有一系列獎學金，包括「香港都會大學入學獎學金」、「香港都會大學海外學生入學獎學金」及「香港都會大學運動員入學獎學金」等，金額由4萬至12萬港元不等。

「香港都會大學海外學生入學獎學金」的一等獎得主可獲豁免全年學費及校外住宿費用，並可獲頒每月定額生活津貼。校方會在處理入學申請時就入學獎學金一併作出考慮。

此外，都大亦設有多項私人或政府獎學金，以嘉許學業成績優異或在非學術領域有傑出表現的學生。

都會大學重視學生的全面發展，會為他們安排一系列學術交流活動。(都會大學提供圖片)

設廣東話班及學友計劃 助融入校園及香港生活

為讓非本地生更快融入校園環境及香港生活，都大亦設有一系列融合政策。在開學前會舉行一系列迎新活動，舉辦多場入學講座，助學生進行人生規劃。

正式入學後，學生可參與由學生事務處舉行的「學友計劃」。計劃由本地及非本地高年級學生成為學長導師，透過定期會面交流，新生們不僅能獲得寶貴的見解和經驗，還能擴大人際網絡，助他們順利適應香港的生活。

都大亦定期開辦廣東話學習班，涵蓋日常生活對話、粵語拼音、基本詞彙和語法的運用。同學完成課程後，將能夠用簡單的廣東話溝通，提升在香港生活的自信心。