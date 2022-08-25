珠海學院傳敲定改名經濟管理學院　文史研究學者陳致料將任新校長

創校75年、近年因收生不足曾有「殺校」謠傳的珠海學院，校方醞釀改名多時。消息指，珠海學院敲定以「經濟管理學院」作新校名，去除創校至今保留的「珠海」二字，並正等候教育局審批。



另有報道指，珠海正新校長遴選程序正處最後階段，並已推薦唯一校長候選人、北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院常務副校長、浸大饒宗頤國學院院長陳致任新校長，最快10月履新。



《香港01》正向珠海學院及教育局查詢。



去除75年「珠海」二字 唯一校長候選人陳致為漢學學者

消息指，珠海學院敲定更名為「經濟管理學院」，去除已沿用75年的「珠海」二字，亦推薦陳致任新校長。翻查資料，現年58歲的陳致出生於北京，為文史及漢學研究學者，畢業於北京大學歷史系，其後在南京大學及美國威斯康辛大學麥迪遜分校分別獲得碩士及博士學位，現為北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院常務副校長、浸大饒宗頤國學院院長。

新聞及傳播課程近年曾零收生 2021學年全校僅收66學生

珠海學院過去幾年面臨收生不足問題，「殺校」傳聞甚囂塵上，2020年全校僅收生82人，當中擁有52年歷史的新聞及傳播課和更罕有錄得「零收生」；去年全校亦只收到66名學生，較計收生有整整10倍落差。

消息指，珠海學院計劃改名為「經濟管理學院」。（資料圖片）

該校2020年曾發聲明否認「殺害」，並強調校方「根基穩固、財政穩健」，會檢討審視及革新課程。珠海學院共有3個學院，有多個學士學位課程，包括中國文學（榮譽）文學士、新聞及傳播（榮譽）文學士等。

前身為私立珠海大學的珠海學院，1974年在廣州創立，至1949年遷至香港旺角，並改名為珠海學院，並在1992年遷校舍到屯門，於2004年獲政府認可為專上學院，可開辦經評審的學士學位課程，以及頒授學位。

內地海航集團2016年曾向珠海學院注資的，因其近年陷入財困風波，已於2020年撤走資金，位於福建的廈門國貿教育集團去年入住珠海學院。