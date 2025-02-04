HKIIT內地生獲資助來港升學　修讀AI、軟件工程盼畢業後留港工作

3男3女來自四川偏遠地區內地學生，去年9月透過中國工商銀行（亞洲）與職業訓練局（VTC）首次推出的「工銀光明行—職專育才扶苗計劃」（「扶苗計劃」），獲全額贊助來港修讀資訊科技學院（HKIIT）的職專課程，畢業後可申請留港從事相關行業的全職工作。來自彝族的學生布伍木惹則，透過計劃就讀數據科學及人工智能高級文憑，她表示學院設英語強化課程，助她提升英語水平，畢業後將會申請留港工作。



來港升學的學生從四川省金陽縣、南江縣、通江縣及萬源市甄選而來，透過計劃獲全額學費、食宿和交通費資助。最終選出三男三女優秀學生於去年九月來港，分別入讀HKIIT軟件工程高級文憑，以及數據科學及人工智能高級文憑課程。

其中一名內地生謝歡歡表示，父母以農為業，難以想像有機會來港升學，在高中修讀文科的她，特意在面試前自學編程和惡補數學，最終成功通過甄選。

布伍木惹則（右）來自彝族，很感恩獲得來港升學的機會。（職業訓練局提供圖片）

學生鮮接觸電腦 友師同行助克服困難

參與計劃學生學習基礎迴異，缺乏電腦基礎概念。為協助該他們適應學習和校園生活，HKIIT為學生提供一系列的學業輔導，包括額外補課、製作中英對照教材、以及將課堂的內容用普通話解釋一遍。

來港前對編程一竅不通的學生余勃希現就讀軟件工程高級文憑，他表示在老師及同學協助下，成功在第一個學期運用電腦編程開發棋子遊戲，加強了他在資訊科技發展的信心。

HKIIT軟件工程高級文憑的余勃希，善用在HKIIT所學的電腦編程技巧成功開發一款棋子遊戲。（職業訓練局提供圖片）

彝族學生學AI 畢業後留港工作

彝族的學生布伍木惹表示，生於大數據和人工智能時代，感恩可來港學習IT專業知識，畢業後會透過「職專畢業生留港計劃」申請留港工作，全職投身與其就讀課程相關行業，在香港發展事業。

除此之外，計劃還涵蓋中國工商銀行（亞洲）組織的「ONE ICBC友師計劃」，由十多名員工以配對形式擔任六名學生的友師。