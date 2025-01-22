THE世界大學學科排名　教育研究港大全球第6　城大全球排名升至78

《泰晤士高等教育》（THE）今日（22日）公布最新的世界大學學科排名，其中在教育研究學科，本港及內地有3間大學躋身前十10名，其中香港大學位列第6，清華大學排第7，北京大學排第8，而中文大學排名亦從第19位上升至第11位。此外，城市大學共有七個學科躋身全球百強，使其全球大學排名升至78位，創歷史新高。



香港大學、清華大學及北京大學，在教育研究學科全球大學排名躋身前10名，《泰晤士高等教育》認為顯示出亞洲高等院校實力。

此外，科技大學的商業與經濟學、計算機科學、工程學科繼續躋身全球五十強，並蟬聯全港第一。科大表示，一直致力提供國際化和多元化的學習環境，將繼續努力，在教學產研各方面追求卓越，致力為社會作出貢獻。

城大排78位創歷史佳績

城大的全球大學排名由去年第80位上升至第78位，刷新歷史佳績。此外，城大共有七個學科躋身全球百強，包括商業與經濟學、計算機科學、工學、法學、生命科學、理學和社會科學。其中法律科目名列全球第42，位列全港第二，而商業與經濟學排名全球第48位。

城大共有七個學科躋身全球百強，全球大學排名由去年第80位上升至第78位，刷新歷史佳績。(城市大學提供圖片)

理大5學科晉身全球百強

全球大學排名由去年87位上升至84位的理工大學，有5個學科晉身全球百強，包括商業與經濟學及工學（第37位）、工學（第41位）、社會科學（第68位）、計算機科學（第74位），以及首次晉身百強的理學（第97位）。