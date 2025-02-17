東華學院料3月後申升格私立大學　冀最快今年正名兼成為應科大

東華學院正籌備升格為私立大學，同時申請成為應用科學大學。校長陳慧慈今（17日）表示，目前進度理想，上月完成了第三學科範圍「社會科學」的評審，對評審充滿信心，預計評審局於3月公布結果、符合申請大學條件後，將啟動申請過程，期望2025至26年以合併形式成為私立大學和應科大。



校長稱有信心通過評審 暫難料正名對收生影響

東華學院正打算申請升格為大學，校長陳慧慈表示目前進度理想，繼去年「生物科學」範圍獲第二個學科評審資格（PAA），今年一月亦完成了第三學科範圍「社會科學」的評審，預計評審局於3月公布結果，稱充滿信心，屆時將符合申請大學的條件，可啟動申請過程，預計2025至26年可以合併形式成為私立大學和應用科學大學。

被問到預期升格大學後能帶動多少收生，她表示，「冇預先諗多幾多學生來讀書」，認為收生不會因正名多幾倍，東華本學年收生已是眾自資院校中升幅最大，達33%。她強調最重要是課程質量，稱除了是否大學，課程實用性等都是學生報讀課程時的考慮。

陳慧慈表示，政府未有提及削減研究撥款。（吳綽詩攝）

陳慧慈：政府沒提及削減自資院校研究撥款

近日政府表明會調整八大撥款，研資局亦有提供資助予自資院校。陳表示，政府未有提及削減研究撥款，並強調東華在研究方面「一直以來不只靠政府」。她又說，政府並非第一次減大學撥款，相信每間學校有其應對方式和儲備，能共渡難關。

對於《專上學院條例》修例，建議在學院註冊條例列明須取錄足夠學生。陳表示歡迎，稱並不會影響學院，「收生一年多過一年，從來沒有問題」。她又認為能簡化架構，令學院管治更有效率，指修例後教育局有權力直接審批新課程，無須待行政會議開會，認為能提升自資大學質素。

東華學院已去信教育局盼增內地生學額

目前有6間本港自資院校獲國家教育部批准取錄內地生，都會大學、樹仁大學和恒生大學限額為20%；至於珠海學院、東華學院及職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院則為「10%限額」。東華學院曾提倡內地生限額增至40%，陳慧慈表示，該校即將用盡10%限額，去年已去信教育局希望增加學額，惟局方僅回覆鼓勵學院收多些海外學生，目前自資院校取錄海外不受設限。

她質疑政府要打造香港成國際教育樞紐，但不放寬收生限額，是與政策理念「有點違背」，又指學院學生基數少，內地生人數不會暴升，而就算放寬至40%，也不會一下子用盡限額。

至於會否興建宿舍，她表示未有計劃，因校舍在市區、地方有限，故主要集中與企業合作。她希望能擴展校園，包括在日後的北都教育城，以增建宿舍及實驗室等。

應科大聯盟去年成立，東華學院為附屬成員。陳表示，聯盟將於今星期再開會，具體活動計劃有待公布。